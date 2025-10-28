Αποκάλυψη τώρα: Αυτή είναι η γυναίκα που έδωσε τη φωνή της στην Alexa της Amazon και ΔΕΝ είναι όπως τη φανταζόσουν!

Έγινε άθελά της η πιο αναγνωρίσιμη φωνή στον κόσμο, αλλά παραμένει μια απλή γυναίκα που καθαρίζει το σπίτι και βγάζει βόλτα τον σκύλο της.

Της ζητούσες να σου ανάψει τα φώτα, να σου αλλάξει κανάλι, να βάλει το αγαπημένο σου κομμάτι να παίζει... Τη φανταζόσουν ξανθιά, νέα, ίσως και λίγο σέξι... Παραδέξου το. Ε, λοιπόν, σου έχουμε νέα: Η Susan Caplin, η γυναίκα πίσω από τη φωνή της διάσημης Alexa της Amazon, απέχει πολύ από το στερεότυπο της ψυχρής, φουτουριστικής φιγούρας που φανταζόμαστε όταν μιλάμε σε ένα έξυπνο ηχείο.

Η Caplin, που έγινε άθελά της μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στον κόσμο, έχει αποκαλύψει τι συμβαίνει κάθε φορά που προσπαθεί να μιλήσει στο... δημιούργημά της.

Η γυναίκα που «μιλάει» σε εκατομμύρια σπίτια, αλλά ζει σαν όλους εμάς

Όπως περιγράφει με χιούμορ, όταν ζητά από την Alexa να παίξει τη μουσική της, εκείνη απαντά ειρωνικά: «Η φωνή σου μου θυμίζει κάτι… ποια είσαι;». Και κάπως έτσι, η πραγματική Alexa πιάνει κουβέντα με την εικονική της εκδοχή.

Παρότι η φωνή της έχει φτάσει σε εκατομμύρια σπίτια, η καθημερινότητα της Caplin μόνο glamorous δεν είναι. «Πηγαίνω σινεμά, καθαρίζω το σπίτι, βγάζω βόλτα τον σκύλο μου», λέει η ίδια. Μια γυναίκα με διάσημη φωνή, αλλά απολύτως φυσιολογική ζωή.

Κι ενώ η ίδια αντιμετωπίζει τη φήμη της με χαμόγελο, η τεχνητή νοημοσύνη που «έντυσε» με τη φωνή της συνεχίζει να κατακτά τον κόσμο (την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι χάνουν τις δουλειές τους εξαιτίας της...).