«Πάνω στη Γέφυρα της Παντάνασσας ρε αθεόφοβε;»: H προσπέραση του τρόμου στην Κρήτη που -ευτυχώς- δεν έγινε ποτέ!

Η στιγμή που ασυνείδητος οδηγός παραλίγο να προκαλέσει θανατηφόρο ατύχημα σε δρόμο της Κρήτης.

Η στιγμή και το σημείο, όπου ένας οδηγός επιχειρεί να κάνει προσπέραση στον ΒΟΑΚ (Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης), σοκάρουν.

Ο οδηγός οχήματος που ακολουθούσε κατέγραψε με το κινητό του τη στιγμή που ένα ΙΧ επιχειρεί να προσπεράσει φορτηγό πάνω στην Γέφυρα της Παντάνασσας, σε σημείο με διπλή διαχωριστική γραμμή και μηδέν ορατότητα.

Από το video φαίνεται ότι την τελευταία στιγμή και για λίγα εκατοστά, αποφεύχθηκε σφοδρή σύγκρουση με το διερχόμενο από το αντίθετο ρεύμα όχημα, που θα μπορούσε να προκαλέσει θανατηφόρα τραύματα στους επιβαίνοντες.

«Πάνω στη Γέφυρα της Παντάνασσας ρε αθεόφοβε;», αναφέρει ο χρήστης που έκανε την ανάρτηση του βίντεο, ενώ στα σχόλια επικρατεί οργή για τον οδηγό του λευκού οχήματος.

Κάποιοι μάλιστα, αναφέρουν ότι έχουν στείλει ήδη το βίντεο στην Τροχαία, ώστε να επιληφθεί του θέματος και να τιμωρήσει αυστηρά τον ασυνείδητο οδηγό για τις πολλαπλές παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Δείτε το χαρακτηριστικό video:

@antonisdafermos Ιταν ξεκινάς τη δουλειά σου και σου λένε Καλημέρα δεν ξέρεις όμως αν θα προλάβεις να γυρίσεις στο σπίτι Προσπέρασιν πάνω στη γέφυρα με διπλή γραμμή ΒΟΑΚ 2025 ♬ Powerful songs like action movie music - Tansa

