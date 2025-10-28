Αμερικανός αστροφυσικός εξηγεί γιατί το να σε ρουφήξει μαύρη τρύπα είναι ο καλύτερος θάνατος (vid)

Ο Neil deGrasse Tyson εξηγεί γιατί το να πεθάνεις ρουφηγμένος από μια μαύρη τρύπα είναι «ο καλύτερος τρόπος να φύγεις».

Ένας Αμερικανός αστροφυσικός και συγγραφέας, γνωστός για την ικανότητά του να εξηγεί πολύπλοκες επιστημονικές έννοιες με απλό και ενδιαφέρον τρόπο στο ευρύ κοινό, αναφέρθηκε το 2007 στις μαύρες τρύπες. Σύμφωνα με τον Neil deGrasse Tyson, αν μπορούσε κάποιος να επιλέξει τον τρόπο που θα πεθάνει, τότε θα έπρεπε να διαλέξει να τον ρουφήξει μια μαύρη τρύπα.

Μπορεί να ακούγεται σαν ένα μάλλον φρικτό τέλος, αλλά ο Tyson ξέρει καλά την επιστήμη του και θεωρεί πως ο θάνατος από μαύρη τρύπα είναι «ο σωστός τρόπος να φύγει κανείς» για όσους θέλουν έναν εντυπωσιακό αποχαιρετισμό. Αν και οι περισσότεροι θα το θεωρούσαν έναν απολύτως τρομακτικό τρόπο να πεθάνεις, πιθανότατα δεν έχουν ακούσει ποτέ λεπτομερώς τι ακριβώς θα σου συνέβαινε.

Πώς λειτουργεί ο θάνατος από μαύρη τρύπα

Ο Tyson έδωσε την εξήγησή του κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο Late Night with Conan O’Brien το 2007, όπου είπε: «Αυτός είναι ο τρόπος να φύγεις.

Εννοώ, αν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στο να σε χτυπήσει αυτοκίνητο, να πεθάνεις σε γηροκομείο ή να πέσεις σε μια μαύρη τρύπα, τότε η επιλογή για μένα είναι εύκολη. Εντελώς. Αν βουτήξεις με τα πόδια πρώτα, τα πόδια σου πλησιάζουν τη μαύρη τρύπα πιο γρήγορα από το κεφάλι σου, γιατί η βαρύτητα είναι πιο ισχυρή στα πόδια. Στην αρχή, αρχίζεις να τεντώνεσαι και αυτό αρχικά είναι μια ευχάριστη αίσθηση», ανέφερε ο διευθυντής του Hayden Planetarium στο American Museum of Natural History στη Νέα Υόρκη.

Η φρικτή συνέχεια

Ο επιστήμονας εξήγησε ότι μετά από αυτό το «θεραπευτικό τέντωμα», τα πράγματα γίνονται θανατηφόρα, καθώς «η διαφορά στη βαρύτητα γίνεται μεγαλύτερη από τις μοριακές δυνάμεις που συγκρατούν τη σάρκα σου». Περιέγραψε πως το σώμα σου θα «σπάσει σε δύο τμήματα», τα οποία στη συνέχεια θα «σπάσουν ξανά σε δύο», και ούτω καθεξής, μέχρι να μετατραπείς σε «μια ροή σωματιδίων που κατεβαίνουν προς τα μέσα». Παρά το γεγονός ότι παρουσίασε τον θάνατο από μαύρη τρύπα ως τον «καλύτερο τρόπο να πεθάνει κανείς», όταν ρωτήθηκε αν αυτό θα ήταν επώδυνο, ο Tyson απάντησε με ένα πολύ ενθουσιώδες «ναι».

«Σαν οδοντόκρεμα που βγαίνει από το σωληνάριο»

«Είναι ακόμα χειρότερο», εξήγησε. «Είναι χειρότερο γιατί ο ιστός του χώρου και του χρόνου σε διοχετεύει μέσα του. Στην πραγματικότητα, καταλαμβάνεις έναν ολοένα και πιο στενό κώνο χώρου, οπότε εκτινάσσεσαι μέσα από τον ιστό του χωροχρόνου σαν οδοντόκρεμα που πιέζεται έξω από το σωληνάριο».

Αν και τα παραπάνω δεν ακούγονται και πολύ ωραία, ο Tyson πιστεύει πως αυτός είναι ο νούμερο ένα τρόπος να πεθάνει κανείς. Σύμφωνα με τον επιστήμονα, «αν έπρεπε να επιλέξεις, γιατί να μην εκτελέσεις το πιο αμετάκλητο πείραμα της ζωής σου;» Φυσικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πώς θα φτάσει κανείς σε μια μαύρη τρύπα, αφού η πιο κοντινή στη Γη βρίσκεται περίπου 1.500 έτη φωτός μακριά...

