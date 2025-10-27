Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας: Ο «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος με τον οποίο ο Πούτιν μπορεί να διαλύσει τη Νέα Υόρκη (vid)

Ο νέος «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος της Ρωσίας είναι έτοιμος να αναπτυχθεί σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ένα νέο υπερόπλο παρουσίασε τις τελευταίες ώρες η Ρωσία. Την Κυριακή (26/10) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δοκιμή του νέου της πυρηνικού πυραύλου cruise, τον οποίο το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει «ανίκητο» και πλέον εργάζεται για την ανάπτυξη αυτού του όπλου.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρέτισε τη δοκιμή σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο, φορώντας στρατιωτική στολή παραλλαγής και καλώντας τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας να ξεκινήσει την προετοιμασία του πυραύλου Burevestnik για ενδεχόμενη χρήση.

«Πρέπει να καθορίσουμε τις πιθανές χρήσεις και να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε τις υποδομές για την ανάπτυξη αυτών των όπλων στις ένοπλες δυνάμεις μας», τόνισε ο Πούτιν.

Ο άγνωστος «ανίκητος» πύραυλος «Skyfall»

Λίγα είναι γνωστά για τον πύραυλο Burevestnik, τον οποίο το ΝΑΤΟ έχει κωδικοποιήσει με την ονομασία Skyfall. Ο Πούτιν έχει παρουσιάσει στο παρελθόν το όπλο ως τον «ανίκητο» πύραυλό του, ικανό να παρακάμπτει όλα τα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας. Έχει επίσης ισχυριστεί ότι, καθώς φέρει πυρηνική γόμωση, διαθέτει σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και απρόβλεπτη τροχιά πτήσης, καθιστώντας τον αδύνατο να αναχαιτιστεί.

Ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυρίστηκε ότι η τελευταία δοκιμή έδειξε πως ο πύραυλος μπορεί να πετά για 15 ώρες και να καλύψει απόσταση περίπου 8.700 μιλίων, ικανή να πλήξει με ευκολία τη Νέα Υόρκη ή την Ουάσιγκτον.

Παρά τους ισχυρισμούς της Μόσχας, ειδικοί επισημαίνουν ότι παραμένει ασαφές αν ο πύραυλος Skyfall διαθέτει όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες που υποστηρίζει ο Πούτιν. Ο Burevestnik έχει αρνητικό ιστορικό δοκιμών τα τελευταία χρόνια (δύο μερικές επιτυχίες σε 13 γνωστές δοκιμές), σύμφωνα με την οργάνωση Nuclear Threat Initiative.

Ο πύραυλος φέρεται επίσης να σκότωσε πέντε πυρηνικούς μηχανικούς και δύο μέλη των ενόπλων δυνάμεων μετά από έκρηξη το 2019, κατά τη διάρκεια δοκιμών σε ναυτική βάση στη Λευκή Θάλασσα.

Ενήμερες οι ΗΠΑ για τις δοκιμές

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενημερωθεί για την «επιτυχημένη» δοκιμή του πυραύλου, σύμφωνα με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Πούτιν, ο οποίος βρισκόταν στις ΗΠΑ όταν το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η δοκιμή ακολουθεί μια σειρά πυρηνικών ασκήσεων που διέταξε ο Πούτιν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίες περιλάμβαναν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας, του μεγαλύτερου στον κόσμο.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι ασκήσεις περιλάμβαναν όλα τα στοιχεία της λεγόμενης πυρηνικής τριάδας της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένων των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων και των στρατηγικών βομβαρδιστικών Tu-95.

