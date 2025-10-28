Η ερώτηση που έκανε καθημερινά ο Steve Jobs στους εργαζόμενούς του και το κόλπο με την μπίρα

Ο Steve Jobs έκανε καθημερινά στους εργαζομένους του μία ερώτηση για έναν σημαντικό λόγο.

Ο Steve Jobs είχε τη συνήθεια να κάνει την ίδια ερώτηση κάθε μέρα, για έναν λόγο που ο ίδιος θεωρούσε ιδιαίτερα σημαντικό. Ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Apple που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών το 2011 χρησιμοποιούσε διάφορες δοκιμασίες και «κόλπα» στους εργαζομένους του.

Επειδή ήταν τόσο επιτυχημένος, πολλοί πιστεύουν πως θα υπήρχε κάτι αξιόλογο πίσω από κάθε τι από όσα έκανε. Παρόλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι που τον γνώριζαν και δεν μιλούν με τόσο κολακευτικά σχόλια για τη συμπεριφορά του. Όμως, όταν μετατρέπεις την Apple σε έναν γίγαντα της τεχνολογίας, ο κόσμος ψάχνει μεθόδους για να μιμηθεί, με την ελπίδα ανάλογης επιτυχίας.

Το «κόλπο» του Jobs με την μπίρα

Ένα από τα πιο γνωστά «κόλπα» του ήταν το λεγόμενο «τεστ της μπίρας», που χρησιμοποιούσε στις συνεντεύξεις υποψήφιων εργαζομένων στην Apple: τους πρότεινε να βγουν για μια μπίρα και παρατηρούσε τη συμπεριφορά τους σε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον. Πίστευε ότι έτσι μπορούσε να τους κάνει βαθύτερες ερωτήσεις και να πάρει πιο ειλικρινείς απαντήσεις, ώστε να καταλάβει καλύτερα την προσωπικότητά τους.

Κάτι άλλο που έκανε καθημερινά ήταν να ρωτά τον επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive: «Πόσες φορές είπες “όχι” σήμερα;» Ο Ive εξήγησε ότι ο Jobs δεν ζητούσε έναν κυριολεκτικό αριθμό, αλλά ήθελε να τον κρατά συγκεντρωμένο. Θεωρούσε ότι όσο περισσότερο έλεγε «όχι», τόσο πιο πιστός θα έμενε στον στόχο, απορρίπτοντας πολλές ευκαιρίες κι αν ακούγονταν συναρπαστικές, ώστε να μείνει προσηλωμένος στο έργο που είχε αναλάβει.

Φαίνεται ότι δούλευε, στα μάτια του Jobs τουλάχιστον, καθώς κάποτε περιέγραψε τον Ive ως «τον πιο συγκεντρωμένο άνθρωπο που έχω γνωρίσει», αν και ο επικεφαλής σχεδιασμού πίστευε πως ο συνιδρυτής της Apple ήταν ακόμη πιο συγκεντρωμένος από εκείνον. «Η πειθαρχία να γυρίζεις την πλάτη σε κάτι στο οποίο πιστεύεις με πάθος, ώστε να αφοσιωθείς σε αυτό που έχεις μπροστά σου, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη», εξήγησε ο Ive για τον λόγο που ο Jobs του έκανε αυτή την ίδια ερώτηση κάθε μέρα. «Είναι κάτι βαθιά άβολο αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό. Είναι κάτι περισσότερο από εξάσκηση, περισσότερο από συνήθεια… είναι μια πραγματικά υπέροχη ικανότητα».

Η δύναμη του «όχι»

Ο Steve Jobs δεν ήταν ο μόνος επιχειρηματίας που πίστευε στη δύναμη του «όχι». Ο διάσημος επενδυτής Warren Buffett πίστευε επίσης στην απόρριψη ευκαιριών που δεν σε ωφελούν ή δεν υπηρετούν αυτό που κάνεις, αφού έχεις περιορισμένο χρόνο για να αξιοποιήσεις. Όπως είχε πει: «Η διαφορά ανάμεσα στους επιτυχημένους ανθρώπους και τους πραγματικά επιτυχημένους είναι ότι οι πραγματικά επιτυχημένοι λένε “όχι” σχεδόν σε όλα».

Οπότε, αυτό είναι το συμπέρασμα: αν θέλεις να εστιάσεις περισσότερο στη ζωή σου και να πετύχεις σε αυτά που επιθυμείς, τότε, όπως φαίνεται, πρέπει να μάθεις να λες «όχι» σε πράγματα που δεν εξυπηρετούν τους στόχους σου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ