Τι σημαίνει ο «κώδικας των τριών σφυριγμάτων» στα θέρετρα της Disney: Γιατί δεν θέλεις να τον ακούσεις ποτέ

Ένα ταξίδι σε ένα θέρετρο της Disney υποτίθεται ότι είναι γεμάτο μαγεία και χαρά, όμως, αν τύχει να ακούσεις τον κώδικα των τριών σφυριγμάτων, τα πράγματα μπορεί να πάρουν άλλη τροπή.

Η Disney προσφέρει στους επισκέπτες της, τα πιο μαγικά θεματικά πάρκα στον κόσμο, αλλά μερικές φορές η πραγματικότητα εισβάλλει ακόμη και εκεί. Παρόλο που τα μέλη του προσωπικού κάνουν ό,τι μπορούν για να μείνουν στον ρόλο τους και να χαρίζουν χαμόγελα σε παιδιά και ενήλικες, είναι επίσης εκπαιδευμένα να αντιμετωπίζουν σοβαρά περιστατικά.

Υπάρχουν πολλοί κώδικες για διάφορα ζητήματα στο πάρκο, όπως ατυχήματα, ασθένειες ή οτιδήποτε άλλο απρόοπτο μπορεί να προκύψει. Όμως υπάρχει και ένα ξεχωριστό σύστημα σήμανσης για τις πισίνες στα ξενοδοχεία των θερέτρων της Disney.

Πώς λειτουργεί;

Σύμφωνα με αναφορά του Exploreist, κάθε σφύριγμα έχει τη δική του σημασία, την οποία γνωρίζουν όλοι οι ναυαγοσώστες και τα μέλη του προσωπικού.

Ένα σφύριγμα

Αυτό σημαίνει ότι ο ναυαγοσώστης ετοιμάζεται να βουτήξει στην πισίνα, πιθανότατα για να βοηθήσει έναν επισκέπτη που έχει κάποιο πρόβλημα. Τη στιγμή εκείνη, οι υπόλοιποι ναυαγοσώστες ενεργοποιούν άμεσα το σχέδιο έκτακτης ανάγκης τους. Κάποιος αναλαμβάνει να καλύψει τη θέση του ναυαγοσώστη που έφυγε, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα σημεία της πισίνας παραμένουν υπό επίβλεψη.

Δύο σφυρίγματα

Αυτό το σήμα είναι λιγότερο ανησυχητικό και σημαίνει ότι πρόκειται να γίνει κάποια ανακοίνωση. Στο τέλος της ημέρας, ο ναυαγοσώστης φυσά δύο φορές τη σφυρίχτρα του, ειδοποιώντας ότι η ώρα της πισίνας τελείωσε και ότι οι υπόλοιποι ναυαγοσώστες πρέπει να αρχίσουν να βγάζουν τον κόσμο από το νερό.

Ωστόσο, το ίδιο σήμα μπορεί επίσης να σημαίνει ότι η πισίνα θα κλείσει προσωρινά για λόγους ασφαλείας, π.χ. λόγω κεραυνών ή προβλημάτων υγιεινής, όπως εμετός ή… ούρα (ναι, συμβαίνει κι αυτό). Σε κάθε περίπτωση, όταν ακουστούν δύο σφυρίγματα, το προσωπικό ξέρει ότι ακολουθεί ανακοίνωση.

Τρία σφυρίγματα

Αυτό το σήμα είναι πολύ πιο σπάνιο, γιατί χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το Exploreist, τα τρία σφυρίγματα καλούν όλους τους ναυαγοσώστες και τα μέλη του προσωπικού να δράσουν άμεσα, καθώς κάποιος επισκέπτης είτε έχει τραυματιστεί σοβαρά, είτε έχει αρρωστήσει, είτε χρειάζεται άμεση ιατρική φροντίδα.

Το προσωπικό οφείλει να σταματήσει ό,τι κάνει και να σπεύσει στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ή το ιατρικό προσωπικό.

