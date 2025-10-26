Χειρουργοί αφαιρούν 100 μαγνήτες από 13χρονο στη Νέα Ζηλανδία

Ένα 13χρονο αγόρι κατάπιε 100 μαγνήτες υψηλής ισχύος, προκαλώντας σοβαρές βλάβες στα έντερά του. Δείτε πώς σώθηκε μετά από χειρουργική επέμβαση.

Στη Νέα Ζηλανδία, μια ομάδα χειρουργών αντιμετώπισε μια ασυνήθιστη περίπτωση: ένα 13χρονο αγόρι κατάπιε 100 μαγνήτες υψηλής ισχύος, προκαλώντας σοβαρές βλάβες στο έντερό του. Η περίπτωση είναι τόσο σπάνια που δεν έχει τεκμηριωθεί στη βιβλιογραφία.

Το αγόρι παρουσίασε έντονο κοιλιακό πόνο για τέσσερις ημέρες πριν επισκεφθεί το τοπικό κέντρο υγείας. Ακτινογραφία αποκάλυψε τους μαγνήτες συγκεντρωμένους σε τέσσερις ευθείες γραμμές μέσα στα έντερα του, κολλημένους μεταξύ τους λόγω των μαγνητικών δυνάμεων.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η πίεση των μαγνητών είχε προκαλέσει νέκρωση ιστού σε τέσσερις περιοχές του λεπτού εντέρου και του τυφλού εντέρου, μέρος του παχέος εντέρου. Χειρουργοί αφαιρέσαν τον νεκρό ιστό και ανακτήσαν όλους τους μαγνήτες, ενώ το αγόρι νοσηλεύτηκε για οκτώ ημέρες πριν επιστρέψει σπίτι του.

Οι μαγνήτες, που έχουν απαγορευτεί στη Νέα Ζηλανδία από τον Ιανουάριο του 2013, είχαν αγοραστεί μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγορών. Οι γιατροί προειδοποιούν ότι, αν η κατάσταση δεν είχε διαγνωστεί εγκαίρως, ο έφηβος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρές επιπλοκές, όπως απειλητική για τη ζωή απόφραξη του εντέρου, κοιλιακή κήλη ή χρόνιο πόνο.

«Η πίεση των μαγνητών μέσα στα έντερα δημιούργησε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, που απαιτούσε άμεση χειρουργική επέμβαση», ανέφεραν οι γιατροί, επισημαίνοντας την σπανιότητα και σοβαρότητα του περιστατικού.