Σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ένα τρομακτικό τροχαίο από την Ρουμανία κάνει τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες. Οδηγός εκτόξευσε τη Mercedes του στον αέρα, με το όχημά του να περνάει πάνω από άλλα αυτοκίνητα. Ωστόσο, γλίτωσε από θαύμα χωρίς να έχει υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας, που τραβήχτηκαν στις 3 Δεκεμβρίου, καταγράφουν τη στιγμή που το αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα εισέρχεται σε έναν κυκλικό κόμβο, χτυπάει το κράσπεδο και εκτοξεύεται ψηλά πάνω από την κυκλοφορία πριν συγκρουστεί με ένα μεταλλικό στύλο στην άκρη του δρόμου, μόλις λίγα μέτρα από ένα πρατήριο καυσίμων στην βορειοδυτική πόλη Οράντεα.

Υπέστη διαβητικό επεισόδιο

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο οδηγός είχε υποστεί ένα διαβητικό επεισόδιο πίσω από το τιμόνι, έχασε τον έλεγχο και εισέβαλε στο σημείο με μεγάλη ταχύτητα. Στα πλάνα, η Mercedes εξαφανίζεται στιγμιαία από το πλάνο πριν ακουστεί ένας εκκωφαντικός θόρυβος καθώς συγκρούεται με τον μεταλλικό στύλο σε μια χορτοκομμένη άκρη του δρόμου.

Οι κάτοικοι των κοντινών πολυκατοικιών ανέφεραν ότι άκουσαν τον θόρυβο της σύγκρουσης, σύμφωνα με τοπικές αναφορές. Ο οδηγός που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, απελευθερώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν αργότερα ότι είχε λιποθυμήσει, λόγω του χαμηλού σακχάρου.

Οι πραγματογνώμονες αναφέρουν ότι ο οδηγός της Mercedes εισήλθε στον κυκλικό κόμβο από τη λάθος κατεύθυνση, χτύπησε το κεντρικό νησί με ταχύτητα και εκτοξεύτηκε στον αέρα. Το όχημα πέρασε δίπλα από ένα λεωφορείο και προσπέρασε δύο αυτοκίνητα που περίμεναν να εισέλθουν στον δρόμο, πριν καταλήξει λίγα μέτρα από ένα πρατήριο καυσίμων, αποφεύγοντας οριακά μια καταστροφική έκρηξη.

