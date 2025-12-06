Το Prelude FLNG της Shell, μήκους 489 μέτρων, είναι η μεγαλύτερη πλωτή κατασκευή στον κόσμο. Πώς λειτουργεί, πόσο κόστισε και γιατί δεν θεωρείται πραγματικό πλοίο.

Παρότι έχει μήκος που αγγίζει τα 489 μέτρα, το Prelude FLNG δύσκολα μπορεί κανείς να το αποκαλέσει «πλοίο» με την κλασική έννοια. Η γιγαντιαία κατασκευή της Shell, που βρίσκεται αγκυροβολημένη στη Θάλασσα του Τιμόρ βόρεια της Αυστραλίας, λειτουργεί ως πλωτή μονάδα εξόρυξης και υγροποίησης φυσικού αερίου και όχι ως συμβατικό θαλάσσιο μέσο.

Κατασκευασμένο το 2017, το Prelude διατηρεί θέση στην κορυφή της λίστας των μεγαλύτερων πλωτών κατασκευών παγκοσμίως. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί αποφεύγουν να το εντάξουν στην κατηγορία των πλοίων, καθώς δεν διαθέτει σύστημα πρόωσης. Ακόμη και η ίδια η εταιρεία το χαρακτηρίζει κυρίως ως πλωτή εγκατάσταση. Αν λάβουμε αυτό ως δεδομένο, το Seawise Giant -με μήκος 458 μέτρων- παραμένει το μεγαλύτερο μηχανοκίνητο πλοίο που έχει ναυπηγηθεί ποτέ.

Οι διαστάσεις του

Το Prelude, πάντως, φέρει αριθμό νηολόγησης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και φέρει αυστραλιανή σημαία, χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει αυτόνομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Marine Traffic, η κατασκευή του έχει μήκος 488,8 μέτρα, πλάτος 74,1 μέτρα και βύθισμα 19,1 μέτρα. Το υψηλότερο σημείο του είναι ο χαρακτηριστικός πυρσός, που δεσπόζει πάνω από την πλατφόρμα.

Παρότι δεν διαθέτει κινητήρες για πλεύση, στο εσωτερικό του φιλοξενεί μηχανές και συστήματα απαραίτητα για την παραγωγική διαδικασία και τη λειτουργία του ως μονάδας LNG.

Η επένδυση της Shell ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις. Από προϋπολογισμό περίπου 12 δισ. δολαρίων, το τελικό κόστος εκτοξεύθηκε στα 21 δισ. δολάρια Αυστραλίας. Η προετοιμασία του έργου ξεκίνησε το 2011, οι εργασίες κατασκευής προχώρησαν το 2017 και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018.

Δεν... κουνιέται

Για να παραμένει σταθερό ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες -καθώς οι θάλασσες της περιοχής πλήττονται συχνά από τροπικούς κυκλώνες- το Prelude είναι αγκυροβολημένο με 16 αλυσίδες, καθεμία μήκους 16 χιλιομέτρων. Όλες καταλήγουν σε μια αρθρωτή, περιστρεφόμενη βάση στο ένα άκρο της κατασκευής, επιτρέποντας στη μονάδα να στρέφεται ανάλογα με τον άνεμο και να μειώνει την πίεση των κυμάτων.

Η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει ότι, παρά τις αντίξοες συνθήκες της περιοχής, ο κολοσσός των 489 μέτρων παραμένει στη θέση του, αποτελώντας μια από τις πιο εντυπωσιακές εφαρμογές πλωτής ενεργειακής υποδομής παγκοσμίως.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ