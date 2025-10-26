Ryanair: Άγριο κράξιμο Ελλήνων στην αεροπορική εταιρεία μετά από το καυστικό σχόλιο «αν χειροκροτείτε στην προσγείωση...»

Το σχόλιο της Ryanair για όσους χειροκροτούν κατά την προσγείωση προκάλεσε οργή Ελλήνων επιβατών και viral «κράξιμο» στα social media.

Ένα... απρόσμενο σχόλιο της Ryanair στάθηκε αρκετό για να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από Έλληνες ταξιδιώτες στα social media.

Η αεροπορική εταιρεία, γνωστή για το καυστικό της ύφος στις αναρτήσεις, δημοσίευσε ένα μήνυμα στο facebook που έγραφε: «Αν χειροκροτείτε στην προσγείωση, θα σας χειροκροτούμε κι εμείς όταν φέρνετε λάθος μέγεθος βαλίτσας».

Το post έγινε αμέσως viral, αλλά όχι με τον τρόπο που θα ήθελε η Ryanair. Χιλιάδες χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας έσπευσαν να σχολιάσουν ειρωνικά, μετατρέποντας το... χιούμορ της εταιρείας σε διαδικτυακό «κράξιμο».

Από το «Θα χρεώσετε και το χειροκρότημα;» μέχρι το «Χειροκροτάμε γιατί επιζήσαμε από την πτήση σας», τα σχόλια των Ελλήνων ταξιδιωτών γέμισαν σαρκασμό, πικρία αλλά και… φαντασία.

Άλλοι επικεντρώθηκαν στα στενά καθίσματα και στις χρεώσεις των αποσκευών, ενώ δεν έλειψαν όσοι χαρακτήρισαν τη Ryanair «ΚΤΕΛ με φτερά». Παρά τις έντονες αντιδράσεις, κάποιοι υπερασπίστηκαν την εταιρεία, τονίζοντας ότι παραμένει από τις πιο αξιόπιστες και οικονομικές επιλογές στην Ευρώπη.

Η ανάρτηση τελικά απέδειξε πως το χιούμορ στα social media μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί, ειδικά όταν αγγίζει… ευαίσθητα ζητήματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ryanair κατάφερε -για άλλη μια φορά- να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης.

Δείτε το ποστάρισμα της Ryanair και μερικά από τα σχόλια

