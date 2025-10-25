Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει το 95% της περιουσίας του: «Θα προσφέρουμε 9 δισ. ευρώ για έναν καλύτερο κόσμο»

Ο Ριτς και η Νάνσι Κίντερ από το Τέξας δίνουν σχεδόν όλη την περιουσία τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η Kinder Foundation του ζευγαριού επενδύει δισεκατομμύρια σε έργα εκπαίδευσης, περιβάλλοντος και ιατρικής.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα φιλανθρωπίας των τελευταίων ετών έρχεται από το Τέξας. Ο Ριτς και η Νάνσι Κίντερ, ένα από τα πιο ισχυρά ζευγάρια των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσαν πως θα δωρίσουν το 95% της περιουσίας τους, δηλαδή σχεδόν 9 δισεκατομμύρια ευρώ, με σκοπό –όπως είπαν– «να αφήσουν πίσω τους έναν καλύτερο κόσμο».

Το ζευγάρι θα διοχετεύσει τα χρήματα μέσω της Kinder Foundation, που έχει έδρα το Χιούστον και στηρίζει έργα εκπαίδευσης, ιατρικής έρευνας και περιβάλλοντος. Ήδη η οργάνωση έχει δωρίσει πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία πάρκων, νοσοκομείων και κοινόχρηστων χώρων, με πιο γνωστό το Memorial Park, το μεγαλύτερο πράσινο έργο στην πόλη.

Η Νάνσι Κίντερ δήλωσε στο κανάλι ABC13: «Θέλουμε τα εγγόνια μας να νιώθουν περήφανα για εμάς, αλλά και να καταλάβουν ότι έχουν κι εκείνα ευθύνη να προσφέρουν». Ο σύζυγός της, Ριτς, συνιδρυτής της ενεργειακής εταιρείας Kinder Morgan, πρόσθεσε: «Θέλουμε να αφήσουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο απ’ ό,τι τον βρήκαμε».

Οι πλούσιοι που επιστρέφουν στον κόσμο

Οι Κίντερ είναι μέλη του Giving Pledge, της πρωτοβουλίας που δημιούργησαν οι Μπιλ Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ, καλώντας τους πλουσιότερους του πλανήτη να δωρίσουν τουλάχιστον το μισό της περιουσίας τους. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν πως ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται ταχύτερα από τις δωρεές τους, κάτι που κάνει αναγκαία μια πιο «σοβαρή» και διαρκή φιλανθρωπική στρατηγική.

Προς το παρόν, πάντως, το ζευγάρι από το Χιούστον δείχνει να έχει βάλει τον πήχη ψηλά: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο μόνοι μας», είπε η Νάνσι, «αλλά μπορούμε να τον κάνουμε λίγο πιο δίκαιο».