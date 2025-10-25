Αποκαλύφθηκε το μεγάλο σχέδιο του Τραμπ: Φτιάχνει αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο αξίας 300 εκατ. δολαρίων

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να κατασκευάσει μια πολυτελή αίθουσα χορού που θα κοστίσει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια.

Η ιστορική Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου έχει ήδη κατεδαφιστεί για να γίνει χώρος για την αίθουσα χορού. Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα, αποκάλυψε ένα πιθανό όνομα για τη διαβόητη αίθουσα χορού που χτίζεται στον Λευκό Οίκο.

Το σχέδιο του 79χρονου προέδρου των ΗΠΑ να κατασκευάσει μια πολυτελή αίθουσα χορού, το κόστος της οποίας εκτιμάται μεταξύ 250–300 εκατ. δολαρίων, στην οδό Pennsylvania Avenue 1600, έχει μονοπωλήσει τα διεθνή πρωτοσέλιδα την τελευταία εβδομάδα, μετά τις εναέριες φωτογραφίες που αποκάλυψαν ότι η ιστορική Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου κατεδαφιζόταν για να δημιουργηθεί ο σχετικός χώρος.

Ο Τραμπ δεν θα είναι ο πρώτος πρόεδρος που θα έχει ανακαινίσει τον Λευκό Οίκο, με τους Ρεπουμπλικάνους να υπενθυμίζουν ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, πρόσθεσε γήπεδο μπάσκετ. Ωστόσο, το μέγεθος και η κλίμακα αυτού του νέου έργου έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις.

Η ιστορική Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου

Χτισμένη το 1902, η Ανατολική Πτέρυγα χρησίμευε ιστορικά ως βάση για την Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών στο προεδρικό κτίριο, γεγονός που αποτέλεσε βασικό σημείο αντιπαράθεσης όταν επιβεβαιώθηκε ότι ο Τραμπ είχε δώσει το πράσινο φως για την κατεδάφισή της.

Η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας και το πιθανό όνομα της αίθουσας χορού δεν είναι τα μόνα θέματα συζήτησης από τότε που επιβεβαιώθηκε το έργο, με αρκετούς να εικάζουν εάν οι ανακαινίσεις αποτελούν ένδειξη ότι ο Τραμπ σκοπεύει να διεκδικήσει τρίτη θητεία.

Σύμφωνα με επίσημο δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, η αίθουσα χορού αναμένεται να ολοκληρωθεί «πολύ πριν από το τέλος της θητείας του Προέδρου Τραμπ».

Ωστόσο, μια αναφορά από τους New York Times περιέγραψε αυτό το χρονοδιάγραμμα ως «αισιόδοξο», πράγμα που σημαίνει ότι ο Τραμπ ίσως να μην προλάβει να χρησιμοποιήσει την αίθουσα χορού πριν λήξει η θητεία του τον Ιανουάριο του 2029, εκτός κι αν επιχειρήσει να διεκδικήσει ξανά την προεδρία.

Το όνομα της αίθουσας και οι αντιδράσεις

Η πιο πρόσφατη ενημέρωση για το έργο ήρθε χθες (24 Οκτωβρίου), όταν κυκλοφόρησαν αναφορές ότι ο Τραμπ θα έδινε στην αίθουσα χορού το όνομά του. Σύμφωνα με το ABC News, αξιωματούχοι της κυβέρνησης αναφέρονταν στο έργο ως «Donald J Trump Ballroom» και πίστευαν ότι το όνομα θα «κολλήσει».

Ο Λευκός Οίκος έκτοτε διέψευσε τη φήμη, με εκπρόσωπο να δηλώνει στο Fox News ότι η ανακοίνωση για το όνομα της αίθουσας χορού θα «προέλθει απευθείας από τον πρόεδρο Τραμπ, και όχι μέσω ανώνυμων και αδόκιμων πηγών».

Ο ίδιος ο Τραμπ δεν επιβεβαιώνει τις παραπάνω φήμες, με τη Μίκα Σέλνερ του Bloomberg να αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν έχει σχέδια» να δώσει στο κτίσμα το όνομά του, προτείνοντας αντ’ αυτού ότι θα μπορούσε να ονομαστεί «προεδρική αίθουσα χορού ή κάτι τέτοιο».

