Η Τουρκία εισάγει τον όρο «Τουρκεστάν» στα σχολικά βιβλία, αντικαθιστώντας την «Κεντρική Ασία». Η σημασία για την εκπαίδευση και τη γεωπολιτική στρατηγική της Άγκυρας.

Σε μία κίνηση με έντονο πολιτιστικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα, η τουρκική κυβέρνηση προχωρά στην αντικατάσταση του όρου «Κεντρική Ασία» από το «Τουρκεστάν» (Γη των Τούρκων) στα σχολικά εγχειρίδια και στα προγράμματα σπουδών δευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης. Το μέτρο, που προωθείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την εδραίωση ενιαίας αντίληψης μεταξύ των τουρκόφωνων κρατών.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας, Γιουσούφ Τεκίν, η αλλαγή σκοπεύει να «διασφαλίσει την ενότητα του τουρκικού κόσμου», απομακρύνοντας -όπως υποστήριξε- «ξένες γεωγραφικές ονομασίες που επιβλήθηκαν από αυτοκρατορίες για αποικιακούς σκοπούς». Ανέφερε ακόμη πως η τροποποίηση αποτελεί μέρος πολιτικής που στοχεύει στην αποκατάσταση ορολογιών με ιστορική και πολιτισμική σημασία για τους τουρκόφωνους λαούς.

Δεν σχετίζεται με το... Καζακστάν

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Turkish Minute, ο όρος «Τουρκεστάν» δεν σχετίζεται μόνο με την ομώνυμη πόλη στο Καζακστάν, αλλά παραπέμπει σε μια ευρύτερη ιστορική περιοχή που εκτεινόταν στη Μεγάλη Στέπα και στο Τουράν, πολύ πριν από τον καθορισμό των σύγχρονων συνόρων της Ρωσίας, της Κίνας και των κρατών της Κεντρικής Ασίας. Το ίδιο δημοσίευμα συνδέει την αλλαγή με την επιδίωξη της Άγκυρας να ενισχύσει τον ρόλο της ως πολιτισμικού κέντρου για όλα τα τουρκόφωνα έθνη.

Παράλληλα, ο Μπουρχανετίν Ντουράν, επικεφαλής επικοινωνίας του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για την έκδοση βιβλίων των κρατών της περιοχής σε «κοινό τουρκικό αλφάβητο». Όπως υποστήριξε, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης.

Ιστορικοί από το Καζακστάν επισημαίνουν ότι ο όρος «Κεντρική Ασία» υιοθετήθηκε σχετικά πρόσφατα, κατά την περίοδο ισχυρών ξένων επιρροών, και θεωρούν την επιστροφή σε παραδοσιακές ονομασίες μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για την ιστοριογραφία.

