Νεκρός αστυνομικός των ΜΑΤ στους Αμπελόκηπους: Αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Τέλος στη ζωή του φέρεται να έβαλε αστυνομικός των ΜΑΤ το βράδυ της Παρασκευής (24/10) στους Αμπελόκηπους.

Νεκρός εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής ένας αστυνομικός σε χώρο πίσω το Θέατρο Μπαντμιτον στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο αστυνομικός υπηρετούσε στα ΜΑΤ και βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμό.

Από την πρώτη εικόνα όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ηλικίας 55 ετών, παντρεμένος με παιδιά και διέμενε στην Ερέτρια.

Σύμφωνα με το Star, ο αστυνομικός ήταν μέλος των ΜΑΤ και διέμενε μόνιμα στην Ερέτρια, ωστόσο είχε τοποθετηθεί ως σκοπός στη ΓΑΔΑ με αποτέλεσμα να εκτελεί συχνά δρομολόγια στην Αθήνα.

Ο αστυνομικός είχε νυχτερινή υπηρεσία και σχόλασε νωρίς σήμερα το πρωί. Ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του και οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν. Τελικά εντοπίστηκε σε σχετικά μικρή απόσταση από την έδρα των ΜΑΤ στο Γουδί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ