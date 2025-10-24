«Cosa Nostra»: Οι 5 οικογένειες μαφιόζων που «κυβέρνησαν» την Νέα Υόρκη με πίστη και... σιωπή

Από τη Σικελία στη Νέα Υόρκη, η Cosa Nostra έγινε συνώνυμη του φόβου και της εξουσίας. Πέντε οικογένειες, ένας άγραφος νόμος και μια κληρονομιά που δεν πέθανε ποτέ.

Η φράση Cosa Nostra («το δικό μας πράγμα», στα ιταλικά) αναφέρεται στο δίκτυο του ιταλοαμερικανικού οργανωμένου εγκλήματος που κυριάρχησε στις Ηνωμένες Πολιτείες για σχεδόν όλο τον 20ό αιώνα.

Με ρίζες στη Σικελία και πυλώνες λειτουργίας της την κουλτούρα της σιωπής και της πίστης, η La Cosa Nostra (LCN) έγινε συνώνυμο της Μαφίας. Ένα σύστημα που συνδύαζε τη βία, τη μυστικότητα και την επιχειρηματική διορατικότητα, ελέγχοντας σχεδόν τα πάντα: από τον τζόγο και την τοκογλυφία μέχρι τα συνδικάτα και τις εργολαβίες οικοδομών.

Πώς γεννήθηκε η Μαφία της Νέας Υόρκης

Η άνοδος της Μαφίας στις ΗΠΑ ξεκίνησε στη δεκαετία του ’20, την εποχή της Ποτοαπαγόρευσης, όταν το λαθρεμπόριο αλκοόλ δημιούργησε αμύθητα κέρδη για τους εγκληματικούς κύκλους. Μέσα στις αιματηρές συγκρούσεις για τον έλεγχο της Νέας Υόρκης, ο Σαλβατόρε Μαραντσάνο, ένας Ιταλός λαθρέμπορος από το Μπρούκλιν, αναδιοργάνωσε το 1931 τη Μαφία της πόλης σε πέντε «οικογένειες», αυτοανακηρυσσόμενος «capo di tutti capi» (αρχηγός των αρχηγών).

Η κυριαρχία του, ωστόσο, κράτησε μόλις λίγους μήνες: δολοφονήθηκε και οι υπόλοιποι μαφιόζοι αποφάσισαν να αντικαταστήσουν τη μονοκρατορία του Σαλβατόρε με ένα είδος συμβουλίου, τη διαβόητη «Επιτροπή» (Commission). Το νέο αυτό όργανο εξασφάλισε μια άτυπη ισονομία ανάμεσα στις πέντε μεγάλες οικογένειες της Νέας Υόρκης και καθόρισε τη μελλοντική δομή του οργανωμένου εγκλήματος στην Αμερική.

Οι πέντε φαμίλιες που έκαναν... κουμάντο

Η οικογένεια Gambino έγινε η πιο αναγνωρίσιμη, με ηγέτες όπως ο Κάρλο Γκαμπίνο και ο Τζον Γκότι, ο «τελευταίος μαφιόζος σταρ» που αποθεώθηκε πριν φυλακιστεί το 1992.

Η οικογένεια Genovese, που ίδρυσε ο θρυλικός Λάκι Λουτσιάνο, θεωρήθηκε η πιο «ευγενής», η «Ivy League» της Μαφίας, με αρχηγούς που προτιμούσαν τη σιωπή από τη δημοσιότητα. Ο Βίνσεντ «The Chin» Τζιγκάντε μάλιστα παρίστανε τον τρελό για να αποφύγει τη δίωξη.

Η οικογένεια Lucchese είχε επιρροή σε μεταφορές και αεροπορικά φορτία, ενώ η δράση της αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το Goodfellas. Στα highlights των χτυπημάτων της η περίφημη ληστεία της Lufthansa το 1978.

Η οικογένεια Bonanno, υπό τον Τζο Μπονάννο, εξαρθρώθηκε εκ των έσω από τον μυστικό πράκτορα Ντονι Μπράσκο, στην πιο εντυπωσιακή διείσδυση που επιχείρησε ποτέ το FBI.

Τέλος, η Colombo, η νεότερη των πέντε, ταλανίστηκε από εμφύλιες συγκρούσεις και απόπειρες δολοφονίας, με πιο γνωστή εκείνη εναντίον του ίδιου του αρχηγού της Τζο Κολόμπο το 1971.

Η πτώση και η κληρονομιά της Cosa Nostra

Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, οι μαζικές επιχειρήσεις του FBI και ο νόμος RICO (κατά των εγκληματικών οργανώσεων) αποδόμησαν σταδιακά τη Μαφία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης, η La Cosa Nostra παραμένει η πιο «ικανή να διαφθείρει, να ελέγχει και να εκφοβίζει» από κάθε άλλη εγκληματική οργάνωση στη χώρα.

Σήμερα οι δραστηριότητές της είναι μικρότερες και πιο διακριτικές : από εγκλήματα «λευκού κολάρου» μέχρι επενδύσεις-βιτρίνα. Παρ’ όλα αυτά, η δομή που δημιούργησε ο Μαραντσάνο σχεδόν έναν αιώνα πριν, εξακολουθεί να καθορίζει το DNA του οργανωμένου εγκλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

