«350 ανήλικοι στα νοσοκομεία της Αττικής από αλκοόλ»: Πώς αναγνωρίζουμε τα ποτά μπόμπα

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τα παιδιά που καταλήγουν στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ. Πώς ξεχωρίζουμε τα ποτά «μπόμπα».

Αν και παραμένει αβέβαιο αν ο θάνατος της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι συνδέεται με κατανάλωση αλκοόλ, εκείνο το ίδιο βράδυ το ΕΚΑΒ δέχθηκε τέσσερις κλήσεις από άτομα που είχαν βγει για διασκέδαση και χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Ο χημικός Γιώργος Δράκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε πώς μπορούν οι καταναλωτές να αναγνωρίσουν ένα νοθευμένο ποτό. Όπως είπε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αντιληφθούμε μέσα σε ένα μπαρ ή κλαμπ, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις.

