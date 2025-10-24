Ένοπλος προσπάθησε να κλέψει το Rolex πρώην μαχητή στο Χόλιγουντ και κατέληξε με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο

Απόπειρα ληστείας στο Δυτικό Χόλιγουντ είχε απρόσμενη εξέλιξη: πρώην αθλητής πολεμικών τεχνών εξουδετέρωσε ένοπλο που προσπάθησε να του κλέψει το Rolex.

Ένας άνδρας στο Δυτικό Χόλιγουντ επιχείρησε να κλέψει το ρολόι Rolex ενός περαστικού, χωρίς να γνωρίζει πως είχε βάλει στο στόχαστρό του τον λάθος άνθρωπο. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη μία το μεσημέρι της Τετάρτης, στη Sweetzer Avenue, και κατέληξε σε μια θεαματική ανατροπή...

Ο δράστης, ένοπλος και επιβαίνων σε μαύρο sedan, βγήκε από το όχημα και απαίτησε το πολυτελές ρολόι από έναν άνδρα που περπατούσε με τη σύντροφό του. Ωστόσο, ο στόχος του έτυχε να είναι πρώην επαγγελματίας μαχητής, ο οποίος δεν δίστασε να του δείξει το... ταλέντο του.

«Τον ακινητοποίησα και του πήρα το όπλο»

Σε δηλώσεις του στο NBC Los Angeles, ο μαχητής -που προτίμησε να παραμείνει ανώνυμος- περιέγραψε πώς χρησιμοποίησε τις δεξιότητές του για να εξουδετερώσει τον ένοπλο.

«Μπόρεσα να τον αφοπλίσω και να του πάρω το όπλο. Τον είχα στο έδαφος και προσπαθούσε να σηκωθεί. Με τίποτα δεν θα τον αφήναμε να φύγει», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το όπλο του ληστή ήταν γεμάτο σφαίρες, γεγονός που κάνει τη γρήγορη αντίδρασή του ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Η σύντροφός του έσπευσε να βοηθήσει, ρίχνοντας το όπλο στο έδαφος και πετώντας το μακριά από το σημείο.

«Έτρεξα, το άρπαξα και το πέταξα πάνω από τον φράχτη του διαμερίσματος», ανέφερε.

Το βίντεο που κατέγραψε τη συμπλοκή

Κάμερες ασφαλείας γειτονικού σπιτιού κατέγραψαν τη στιγμή που το μαύρο sedan σταματά και ο ένοπλος πλησιάζει το ζευγάρι. Το βίντεο δείχνει τον μαχητή να αντιδρά ακαριαία και να ρίχνει τον επιτιθέμενο στο έδαφος, ενώ περαστικοί ειδοποιούν τις αρχές.

Σύμφωνα με το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο δράστης συνελήφθη στο σημείο, ενώ ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Αύξηση στις ληστείες πολυτελών ρολογιών

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από παρόμοιο περιστατικό στην ίδια περιοχή, όπου τρεις άνδρες επιτέθηκαν σε πεζό και του αφαίρεσαν ρολόι Rolex, τη βέρα του και κινητό τηλέφωνο.

Οι αρχές του Λος Άντζελες έχουν εκφράσει ανησυχία για τη ραγδαία αύξηση ληστειών πολυτελών ρολογιών, τα οποία αποτελούν πλέον βασικό στόχο εγκληματικών ομάδων που δρουν μεθοδικά σε πλούσιες συνοικίες.

Ο λάθος στόχος

Ο πρώην μαχητής, ωστόσο, απέδειξε πως η εμπειρία και η ψυχραιμία μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε παρόμοιες δύσκολες καταστάσεις. Η ιστορία του κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, με πολλούς να τον αποκαλούν «ο άνθρωπος που άλλαξε την τύχη μια ληστείας».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ