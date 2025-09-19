Παγκόσμιο ρεκόρ στις ΗΠΑ με ασθενή COVID-19: Νοσούσε επί 776 συνεχόμενες ημέρες

Με διάρκεια 776 ημερών (κάτι περισσότερο από δύο χρόνια), γιατροί στις ΗΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη σε διάρκεια καταγεγραμμένη περίπτωση COVID-19.

Γιατροί στις ΗΠΑ κατέγραψαν τη μακροβιότερη γνωστή περίπτωση COVID-19, η οποία διήρκεσε 776 ημέρες, με τον ασθενή στο τέλος να καταλήγει. Ο ανώνυμος άνδρας, που νοσούσε κι από HIV, «αποκάλυψε» πως η εξασθενημένη ανοσία μπορεί να επιτρέψει στον κορωνοϊό να παραμείνει και να προσαρμοστεί με τρόπους που σπάνια παρατηρούνται σε υγιείς ανθρώπους.

Οι εμπειρογνώμονες στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης ανέφεραν πως ο 41χρονος αρρώστησε με βήχα, πονοκεφάλους και κόπωση στα μέσα Μαΐου του 2020, λίγο αφότου έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ωστόσο, μόλις τον Σεπτέμβρη επιβεβαιώθηκε πως νοσεί από COVID-19, αφού η κατάστασή του επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η εξασθένηση του οργανισμού από τον HIV και οι 776 μέρες με κορωνοϊό

Ο άνδρας είχε διαγνωστεί με HIV/AIDS το 2002 και δεν λάμβανε σωστά και τακτικά την θεραπεία του, με αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό του σύστημα να έχει αποδυναμωθεί σημαντικά και να καθίσταται ανίκανο να αναπτύξει μία άμυνα αρκετά ισχυρή για να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό.

Με το πέρας των μηνών, ο ιός ανέπτυξε στο εσωτερικό του ένα ευρύ φάσμα μεταλλάξεων, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που έμοιαζαν με εκείνες που βρέθηκαν αργότερα σε κύριες παραλλαγές, όπως το Όμικρον. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα τεστ PCR ανίχνευαν επίμονα τον COVID-19 για 776 ημέρες, μέχρι και δύο μέρες πριν τον θάνατό του.

Οι αιτίες της μακροχρόνιας παραμονής του COVID-19 και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις ασθενών

Όταν γίνεται λόγος για μακροχρόνια κρούσματα κορωνοϊού, τα σύνθετα ιατρικά ιστορικά και το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα είναι σημαντικοί παράγοντες. Ακόμη, αυτές οι εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να ευνοήσουν στην ανάπτυξη μεταλλάξεων του ιού.

Τον Απρίλιο του 2024, γιατροί στην Ολλανδία ανέφεραν πως ένας 72χρονος, αρκετά εξασθενημένος οργανισμός, νοσούσε με COVID-19 για 613 ημέρες. Το 2022, σε νοσοκομείο του Λονδίνου, άλλος ένας ασθενής βρέθηκε θετικός στον ιό για 505 ημέρες πριν τελικά καταλήξει.

Ενώ οι περισσότερες μολύνσεις σε υγιείς ανθρώπους υποχωρούν σε ημέρες ή εβδομάδες, αυτές οι ακραίες περιπτώσεις υπογραμμίζουν πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο ιός όταν συναντά ένα σοβαρά εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Οι ερευνητές λένε επίσης ότι αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχιζόμενης παγκόσμιας παρακολούθησης, καθώς οι παρατεταμένες μολύνσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να τροφοδοτήσουν την εμφάνιση νέων παραλλαγών, παρά το γεγονός ότι η πανδημία έχει τελειώσει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ