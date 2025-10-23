Η ανατριχιαστική πρόβλεψη του Jeff Bezos για το μέλλον του ανθρώπινου πολιτισμού

Ο Bezos έκανε μια ανησυχητική πρόβλεψη για την ανθρωπότητα.

Ο ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos, έκανε μια ανησυχητική πρόβλεψη για το μέλλον του ανθρώπινου πολιτισμού. Με την τεχνολογία (και ειδικότερα την τεχνητή νοημοσύνη) να προοδεύει με ανησυχητικά γρήγορο ρυθμό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν τις ανησυχίες για το πώς η AI θα μπορούσε να επηρεάσει τον πλανήτη και πώς θα μοιάζουν οι επόμενες δεκαετίες στη Γη.

Αν και πολλοί αναγνωρίζουν τα εντυπωσιακά οφέλη που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, ο ενθουσιασμός για τις προόδους της συχνά συνοδεύεται από ανησυχία, ειδικά όταν πρόκειται για τις πιο σκοτεινές πλευρές της.

Η ανησυχία για τα επαγγέλματα

Για παράδειγμα, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, η OpenAI έχει πραγματοποιήσει μια μελέτη σχετικά με τα επαγγέλματα που είναι πιο πιθανό να εξαφανιστούν λόγω της ανάπτυξης της AI.

Η ομάδα χρησιμοποίησε ένα εξειδικευμένο τεστ γνωστό ως GDPval, για να συγκρίνει την απόδοση της τεχνολογίας με αυτήν των ανθρώπων σε εννέα τομείς σε ολόκληρες τις ΗΠΑ και να δει αν η AI μπορεί τελικά να εκτελεί εργασίες για τις οποίες σήμερα πληρώνονται άνθρωποι.

Περίπου 44 κατηγορίες επαγγελμάτων θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς η παρουσία της AI στην καθημερινή ζωή συνεχίζει να αυξάνεται.

Η σοκαριστική πρόβλεψη του Bezos

Ο Bezos, ωστόσο, παραμένει αισιόδοξος για τις τεχνολογικές εξελίξεις και πιστεύει ότι η ανθρωπότητα πρόκειται να εισέλθει σε μια χρυσή εποχή. «Δεν βλέπω πώς μπορεί κάποιος να αποθαρρύνεται, ζώντας στην εποχή μας», είπε ο Bezos σε ομιλία του στο Italian Tech Week. Το αφεντικό της Amazon θεωρεί επίσης, ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες πολλοί άνθρωποι θα ζουν στο διάστημα.

«Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, πιστεύω ότι θα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που θα ζουν στο διάστημα», είπε. «Η εξέλιξη θα είναι ραγδαία. Οι περισσότεροι θα ζουν εκεί επειδή το επιθυμούν. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους να κατοικούν στο διάστημα για να κάνουν δουλειές εκεί, μπορούμε να στέλνουμε ρομπότ για να εκτελούν αυτές τις εργασίες, κάτι που θα είναι πολύ πιο οικονομικό από το να στέλνουμε ανθρώπους».

Ο Bezos απέρριψε επίσης τα σενάρια καταστροφής που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η AI μπορεί μόνο να βελτιώσει τη ζωή μας. «Η αφθονία των πολιτισμών προέρχεται από τις εφευρέσεις μας», πρόσθεσε.

«Πριν από 10.000 χρόνια, ή όποτε συνέβη, κάποιος εφηύρε το άροτρο και όλοι γίναμε πλουσιότεροι… Μιλώ για ολόκληρο τον πολιτισμό, αυτά τα εργαλεία αυξάνουν την αφθονία μας, και αυτό το μοτίβο θα συνεχιστεί», συμπλήρωσε.

Το φιλόδοξο σχέδιο της NASA

Μιλώντας για τη ζωή στο διάστημα, η NASA έχει αποκαλύψει ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα μπορούσε να επιτρέψει στους ανθρώπους να ζουν στο φεγγάρι μέσα σε «γυάλινοι θόλους» στο μέλλον. Σύμφωνα με νέα αναφορά της The Telegraph, η NASA χρηματοδοτεί ένα έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη γυάλινων θόλων που θα μπορούν να κατασκευάζονται στην επιφάνεια της Σελήνης.

Το σχέδιο θα αξιοποιεί σωματίδια γνωστά ως «σεληνιακό ρεγόλιθο», τα οποία βρίσκονται στο φεγγάρι, για να δημιουργήσει μεγάλους γυάλινους θόλους στους οποίους οι αστροναύτες θα μπορούν να ζουν.

Το έργο υλοποιείται από την εταιρεία Skyeports με έδρα την Καλιφόρνια, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Dr Martin Bermudez να εκφράζει την ελπίδα ότι μια μέρα θα μπορούσαμε να δούμε ολόκληρες πόλεις στη Σελήνη συνδεδεμένες μεταξύ τους με γυάλινες σφαίρες.

«Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να αναπαράγουμε πλήρως τη Γη, αλλά αυτό είναι κάτι που πλησιάζει αρκετά και ίσως κάποια μέρα να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε και σε τροχιά», είπε ο Dr Bermudez. «Ο διαστημικός χώρος με γοήτευε πάντα, και με δεδομένο το αρχιτεκτονικό μου υπόβαθρο, είχα την ευκαιρία να αρχίσω να εξερευνώ πώς μπορούμε να χτίσουμε δομές στη Σελήνη ή στον Άρη», ανέφερε.

