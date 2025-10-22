Πρώην κλέφτης κοσμημάτων αποκαλύπτει το ερασιτεχνικό λάθος των ληστών του Λούβρου: Γιατί οι Αρχές έχουν μόνο 7 μέρες να τους βρουν (vid)

Πρώην διαρρήκτης μίλησε για τη ληστεία του αιώνα στον Λούβρο, αποκαλύπτοντας ένα ερασιτεχνικό λάθος που έκαναν οι δράστες.

Ο Larry Lawton πέρασε 12 χρόνια στη φυλακή για ληστείες κοσμηματοπωλείων. Ο πρώην διαρρήκτης αποκάλυψε το «ερασιτεχνικό» λάθος που φέρεται να έγινε κατά τη διάρκεια της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου.

Την Κυριακή (19/10), μια ομάδα διαρρηκτών εισέβαλε στο διάσημο μουσείο στο Παρίσι χρησιμοποιώντας μια μηχανοκίνητη σκάλα. Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με το BBC, οι δράστες χρησιμοποίησαν κόφτες μετάλλου και έσπασαν τζάμια για να μπουν μέσα, πριν διαφύγουν με σκούτερ.

Το Λούβρο είναι το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο και φιλοξενεί μερικά από τα πολυτιμότερα έργα τέχνης, κοσμήματα και αρχαιολογικά ευρήματα παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων η «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και το άγαλμα «Αφροδίτη της Μήλου». Οι διαρρήκτες κατευθύνθηκαν κατευθείαν στη Γκαλερί Απόλλωνα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες έκλεψαν οκτώ κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Πηγές της αστυνομίας δήλωσαν στην εφημερίδα Le Parisien: «Αφού έσπασαν τα τζάμια, δύο άνδρες μπήκαν μέσα και έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας, ένα κολιέ, μια καρφίτσα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα».

Το ερασιτεχνικό λάθος των ληστών

Καθώς η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη, ένας πρώην ληστής κοσμημάτων μοιράστηκε τη δική του άποψη για το περιστατικό και εξήγησε γιατί θεωρεί ότι πρόκειται για «ερασιτεχνική δουλειά».

Ο Larry Lawton, που πέρασε 12 χρόνια στη φυλακή και είναι καταδικασμένος ληστής κοσμημάτων, δήλωσε: «Είμαι γνωστός ως ο μεγαλύτερος ληστής κοσμημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς έχω ληστέψει μεταξύ 15 και 18 εκατομμυρίων δολαρίων και πέρασα πάνω από 12 χρόνια στη φυλακή,» είπε στο CBS News. «Τώρα βοηθάω τις αστυνομικές αρχές και έχω τιμηθεί στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Και συνέχισε: «Αν ήμουν εγώ, θα έπαιρνα αυτά τα κοσμήματα, θα έδινα από δύο κομμάτια σε κάθε άτομο, ένα για να το κρατήσει και ένα για να το ''σπάσει'' για χρήματα. Θα κρατούσα και ένα για διαπραγματευτικό χαρτί σε περίπτωση που μας έπιαναν. Πιστεύω ότι είναι ερασιτεχνική ή εσωτερική δουλειά διότι: κάποιος γνωρίζει κάποιον μέσα στο Λούβρο. Πώς ήξεραν οι ληστές ότι δεν υπήρχε ηλεκτρονική συσκευή που θα μπορούσε να τους ακινητοποιήσει όταν τραβούσαν τα κοσμήματα από τη βάση; Επιπλέον, έγιναν τόσα λάθη».

Για να συμπληρώσει: Πώς ήξεραν ποιο παράθυρο να κόψουν; Πώς ήξεραν ότι δεν ήταν ειδικό γυαλί που δεν κόβεται; Έκαναν ήδη πάρα πολλά λάθη, δεν νομίζω ότι είχαν σχεδιάσει τη ληστεία όπως θα το έκανα εγώ. Πρέπει να έχεις τον «ενδιάμεσο» που διακινεί τα κλεμμένα κοσμήματα έτοιμο πριν κάνεις τη ληστεία. Πρέπει να ξέρεις ότι μπορείς να τα ξεφορτωθείς. Αυτό ήταν ξεκάθαρα πιο ερασιτεχνικό παρά επαγγελματικό».

Οι αρχές έχουν 7 μέρες περιθώριο

Σύμφωνα με τον διάσημο «ντετέκτιβ της τέχνης» Arthur Brand, οι αρχές έχουν μόνο επτά ημέρες για να εντοπίσουν τα κλεμμένα αντικείμενα. «Αυτά τα κοσμήματα είναι τόσο διάσημα που δεν μπορείς απλά να τα πουλήσεις,» είπε και πρόσθεσε: «Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να λιώσουν το ασήμι και τον χρυσό, να αποσυναρμολογήσουν τα διαμάντια και να τα κόψουν. Έτσι πιθανότατα θα εξαφανιστούν για πάντα».

Μιλώντας στο Sky News, συμπλήρωσε: «Η αστυνομία έχει μια εβδομάδα. Αν πιάσουν τους ληστές σύντομα, ίσως τα αντικείμενα να υπάρχουν ακόμη. Αν περάσει περισσότερος χρόνος, η λεία πιθανότατα θα έχει εξαφανιστεί ή θα έχει διαλυθεί. Είναι ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο».

