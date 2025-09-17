Οι πρώτες αποτροπιαστικές εικόνες από το κελί του «Πολικού Λύκου» όπου πέθανε ο Ναβάλνι (vid)

Οι πρώτες φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν το κελί του Αλεξέι Ναβάλνι στον Αρκτικό κύκλο ήρθαν στο φως, την ώρα που η σύζυγός του Γιούλια υποστηρίζει ότι νέα στοιχεία αποδεικνύουν πως δηλητηριάστηκε πριν πεθάνει.

Οι ανατριχιαστικές εικόνες που μοιράστηκε η Γιούλια Ναβάλναγια, δείχνουν το μικροσκοπικό κελί στην αποικία «ειδικού καθεστώτος» με το όνομα «Πολικός Λύκος», βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, όπου ο Ναβάλνι πέθανε σε ηλικία 47 ετών στις 16 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους.

Στις φωτογραφίες, που η Ναβάλναγια υποστηρίζει ότι τραβήχτηκαν αμέσως μετά την απομάκρυνση της σορού, φαίνεται μια λίμνη από εμετό στο πάτωμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες δεσμοφυλάκων, ο Ναβάλνι σπαρταρούσε και είχε σπασμούς: «Κειτόταν στο πάτωμα, έκανε εμετό, ούρλιαζε από τον πόνο. Οι δεσμοφύλακες, αντί να τον σώσουν, τον άφησαν εκεί, κλείδωσαν τα κάγκελα και την πόρτα», έγραψε η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρία Πέβτσιχ.

Η μοναχική ζωή του Ναβάλνι στο κελί του «Πολικού Λύκου»

Μέσα στο παγωμένο κελί βρέθηκαν ένα μικρό τραπέζι, μια κούπα, ένα σημειωματάριο, μια Βίβλος, ένα λεξικό, ένα ζευγάρι γάντια και ένα κασκόλ, κάτι που φανερώνει μια μακάβρια εικόνα του μοναχικού τέλους του.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY September 17, 2025

Άλλες φωτογραφίες δείχνουν τον θλιβερό «αυλό γυμναστικής» της φυλακής, ο οποίος είναι ένας στενός τσιμεντένιος χώρος με ένα παγκάκι και κάγκελα αντί για στέγη: «Έτσι "περπατούσε" ο Αλεξέι για χρόνια. Μισή ώρα την ημέρα, σε ένα δωμάτιο όπου αγγίζεις τον έναν τοίχο και με το άλλο χέρι τον απέναντι», πρόσθεσε η Πέβτσιχ.

Νέα καταγγελία για δηλητηρίαση και τα «βέλη» κατά Πούτιν

Η Ρωσία δεν έχει δώσει ποτέ πλήρη εξήγηση για τον θάνατο του Ναβάλνι, περιοριζόμενη να πει πως ένιωσε αδιαθεσία μετά από έναν περίπατο στο προαύλιο και έχασε τις αισθήσεις του στις 16 Φεβρουαρίου 2024.

Όμως, η Γιούλια Ναβάλναγια δηλώνει ότι νέες εργαστηριακές εξετάσεις σε βιολογικά δείγματα που μεταφέρθηκαν κρυφά στο εξωτερικό απέδειξαν πως ο σύζυγός της δολοφονήθηκε με δηλητήριο: «Δύο εργαστήρια σε διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: ο Αλεξέι σκοτώθηκε, συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε», είπε σε βίντεο που ανάρτησε.

Ο Ναβάλνι, που είχε στο παρελθόν επιβιώσει από δηλητηρίαση με νευροτοξικό παράγοντα τύπου Novichok το 2020, συνελήφθη το 2021 και καταδικάστηκε σε 19 χρόνια κάθειρξη για «εξτρεμισμό». Από τη φυλακή συνέχισε να καταγγέλλει τη διαφθορά του Κρεμλίνου και να αντιτίθεται στον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τον ξαφνικό θάνατό του.

Η σύζυγός του κατηγορεί ανοιχτά τον Βλαντίμιρ Πούτιν: «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ένοχος για τη δολοφονία του συζύγου μου, Αλεξέι Ναβάλνι». Το Κρεμλίνο, βέβαια, αρνείται.

