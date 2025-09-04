Μυστήριο με την απόδειξη 63.000 ευρώ σε εστιατόριο στην Μαγιόρκα: Όλοι ψάχνουν τον αθλητή που ήταν στο τραπέζι
Μια φωτογραφία στα social media ενός ισπανικού εστιατορίου έδωσε τροφή για σχόλια και έγινε viral. Σε αυτή απεικονίζεται μια απόδειξη με τον λογαριασμό να ξεπερνάει τις 63.000 ευρώ.
Το εστιατόριο Annabel στη Μαγιόρκα ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram μια απόδειξη από γεύμα 18 ατόμων, με το τελικό ποσό να φτάνει τις 63.238 ευρω.
Το μενού και το μυστήριο με τον αθλητή
Όπως φαίνεται από την απόδειξη, ο λογαριασμός... ξέφυγε κυρίως λόγων των ακριβών σαμπανιών, αλλά και της ποικιλίας ψαριών που κόστισε στην παρέα 45.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Ultima Hora, ανάμεσα στους πελάτες βρισκόταν γνωστός Αμερικανός αθλητής, χωρίς όμως να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του, δημιουργώντας ένα μυστήριο.
Η ανάρτηση με την φωτογραφία της απόδειξης έγινε γρήγορα viral με τους χρήστες να αναζητούν την ταυτότητα του αθλητή
