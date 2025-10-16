Οι πιο πυκνοκατοικημένες χώρες του κόσμου το 2025: Ποιοι πληθυσμοί εκτοξεύονται και ποιοι μειώνονται

Από την παρακμή της Κίνας και της Γερμανίας μέχρι την έκρηξη νεολαίας στην Ινδία και τη Νιγηρία. Δείτε πώς οι δημογραφικές αλλαγές αλλάζουν τον χάρτη της παγκόσμιας ισχύος έως το 2050.

Μεταξύ 2025 και 2054, σχεδόν 50 χώρες θα φτάσουν στο μέγιστο του πληθυσμού τους, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Τμήματος Πληθυσμού του ΟΗΕ.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι ήδη 63 χώρες έχουν περάσει την κορυφή τους και βλέπουν σταδιακή μείωση των κατοίκων τους. Σ’ αυτήν τη λίστα περιλαμβάνονται μεγάλες οικονομίες όπως η Κίνα, η Γερμανία και η Ιαπωνία. Η τάση αυτή θα συνεχιστεί, καθώς άλλες 48 χώρες αναμένεται να ακολουθήσουν παρόμοια πορεία τα επόμενα τριάντα χρόνια.

Την ίδια ώρα, 126 έθνη, μεταξύ των οποίων η Ινδία, το Πακιστάν, η Νιγηρία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζουν να βλέπουν σημαντική αύξηση του πληθυσμού τους, υποστηριζόμενα από υψηλά ποσοστά γεννήσεων, νεαρό πληθυσμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θετικές μεταναστευτικές ροές.

Η περίπτωση της Κίνας

Η Κίνα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μετά από δεκαετίες ραγδαίας ανάπτυξης, ο πληθυσμός της άρχισε να μειώνεται το 2022 και οι εκτιμήσεις δείχνουν απώλεια άνω των 400 εκατομμυρίων κατοίκων μέχρι το 2100. Παρόμοιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν η Ιαπωνία και η Γερμανία, όπου η γήρανση, η χαμηλή γονιμότητα και η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού επηρεάζουν τις οικονομίες τους.

Οι συνέπειες είναι πολλαπλές:

Σημαντική μείωση της εγχώριας κατανάλωσης.

Έλλειψη εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς.

Αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας και συντάξεων.

Επιτακτική ανάγκη για αυτοματοποίηση ή στοχευμένη μετανάστευση.

Η αναδυόμενη δυναμική της Αφρικής

Στον αντίποδα, χώρες όπως η Ινδία, το Πακιστάν και η Νιγηρία εμφανίζουν ραγδαία αύξηση. Η Αφρική αναμένεται να διπλασιάσει τον πληθυσμό της μέχρι το 2050, με τη μέση ηλικία σε αρκετές χώρες να πέφτει κάτω από τα 20 έτη. Το δημογραφικό αυτό «μπόνους» προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις, αν δεν συνοδευτεί από επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση.

Η Νιγηρία ξεχωρίζει: παρά την ταχεία οικονομική ανάπτυξη, το προσδόκιμο ζωής παραμένει μόλις 54,6 χρόνια, λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, υψηλής μητρικής θνησιμότητας και ασθενειών που θα μπορούσαν να προληφθούν. Για σύγκριση, το Μονακό οδηγεί την παγκόσμια κατάταξη με 86,5 χρόνια και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν 79,5 χρόνια.

Μια έκθεση του ISS Africa επισημαίνει ότι η Νιγηρία μπορεί να μετατραπεί σε οικονομική υπερδύναμη ή να παραμείνει μεταξύ των φτωχότερων χωρών, ανάλογα με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις σε υγεία, εκπαίδευση και εργασία, καθώς και την κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα.

Μετανάστευση και γεωοικονομικές ισορροπίες

Η μετανάστευση θα παίξει κεντρικό ρόλο στην ισορροπία ανάμεσα σε χώρες με φθίνουσα και αυξανόμενη δυναμική. Οι γηράσκουσες κοινωνίες θα αναζητούν νέους εργαζόμενους, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν τον πλεονάζοντα πληθυσμό τους. Αυτό θα επηρεάσει:

Τις μεταναστευτικές πολιτικές.

Τις γεωπολιτικές συμμαχίες.

Τη δομή του παγκόσμιου εμπορίου.

Τα δημογραφικά δεδομένα έχουν μετατραπεί σε κρίσιμη παράμετρο για την κατανόηση της παγκόσμιας ισχύος. Σε έναν κόσμο όπου η οικονομική ανάπτυξη, η πολιτική σταθερότητα και η καινοτομία καθορίζονται όλο και περισσότερο από τη σύνθεση του πληθυσμού, η γνώση του ποιοι αναπτύσσονται και ποιοι συρρικνώνονται καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον.

