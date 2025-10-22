Η γενιά του Pornhub: Δύο στους τρεις Gen Z βλέπουν πορνό από όταν ήταν παιδιά

Το Pornhub και το iPhone έκλεισαν 18 χρόνια και μαζί μεγάλωσε μια γενιά που έμαθε το σεξ από την οθόνη. Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό σήμερα.

Δύο στους τρεις Gen Z παραδέχονται ότι είδαν πορνό πριν καν κλείσουν τα 16. Κι αν αυτό μοιάζει υπερβολικό, είναι απλώς η νέα πραγματικότητα μιας γενιάς που μεγάλωσε ταυτόχρονα με το Pornhub και το iPhone. Δεκαοκτώ χρόνια μετά το λανσάρισμά τους, το LADbible παρουσίασε μια μεγάλη έρευνα στην οποία συμμετείχαν πάνω από 5.300 νέοι 18–28 ετών, επιχειρώντας να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση: πώς έχει αλλάξει το πορνό τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μαθαίνουμε και βιώνουμε το σεξ;

Πώς έμαθαν το σεξ από την οθόνη

Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά: το 88% των συμμετεχόντων βλέπει πορνό, ενώ το 63% παραδέχεται πως ήρθε σε επαφή με αυτό πριν την ηλικία των 16. Μάλιστα, το 70% των ανδρών και το 57% των γυναικών λένε ότι το πορνό ήταν η πρώτη τους «σεξουαλική εκπαίδευση», πολύ πριν τους «μιλήσει» για αυτό το μάθημα της βιολογίας ή μια αμήχανη κουβέντα με γονείς και δασκάλους.

Το 45% δηλώνει ότι το πορνό αποτέλεσε γι' αυτούς βασική πηγή πληροφόρησης για το σεξ, ενώ μόλις 12% λέει πως έμαθε ουσιαστικά πράγματα από το σχολείο, τις ταινίες ή τις σχέσεις του. Για πολλούς, το διαδίκτυο έγινε ο πρώτος δάσκαλος και, όπως φαίνεται, ο πιο «ανθεκτικός» μέσα στο χρόνο.

Όμως αυτός ο δάσκαλος έχει τις δικές του στρεβλώσεις. Σχεδόν οι μισοί νέοι αναγνωρίζουν ότι το πορνό έχει διαμορφώσει μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Από τη διάρκεια της πράξης μέχρι το σώμα των πρωταγωνιστών, πολλοί παραδέχονται ότι συγκρίνουν το σώμα ή τις επιδόσεις τους με αυτές που βλέπουν στην οθόνη. Ένας άνδρας από την έρευνα το είπε ξεκάθαρα: «Πίστευα πως είναι φυσιολογικό το σεξ να διαρκεί για πάντα».

Όταν η ντροπή συναντά την απόλαυση

Αν και το πορνό έχει δεχθεί σφοδρή κριτική (από τη βία και το μισογυνισμό, μέχρι την ψεύτικη εικόνα του σώματος), το LADbible δείχνει και την άλλη πλευρά. Το 47% των συμμετεχόντων λέει πως νιώθει ικανοποίηση μετά την παρακολούθηση, ενώ ένας στους τέσσερις υποστηρίζει ότι το πορνό τον βοήθησε να κατανοήσει τη σεξουαλική του ταυτότητα ή να αποδεχτεί τις προτιμήσεις του.

«Μπορεί να σε βοηθήσει να αποδεχτείς το σώμα σου και τη σεξουαλικότητά σου, ειδικά αν είσαι queer ή αν έχεις διαφορετικά γούστα», εξηγεί η σεξολόγος Πόλα Χολ. Για κάποιους, είναι πηγή έμπνευσης, για άλλους ένα εργαλείο εξερεύνησης.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την απενοχοποίηση κρύβεται και μια μεγάλη δόση ενοχής, κυρίως στους άντρες. Το 54% των ανδρών παραδέχεται ότι ανησυχεί πως βλέπει υπερβολικά πολύ πορνό, ενώ σχεδόν οι μισοί θεωρούν ότι έχει επηρεάσει αρνητικά τη διάθεσή τους ή την αυτοεκτίμησή τους. Οι γυναίκες, αντίθετα, τείνουν να το βιώνουν πιο θετικά: περισσότερες από τις μισές περιγράφουν συναισθήματα ικανοποίησης και ενέργειας μετά την παρακολούθηση, ενώ οι άντρες νιώθουν τύψεις ή… απλώς κενό.

Ο αντίκτυπος στις σχέσεις

Το πιο ανησυχητικό, όμως, κομμάτι είναι το πώς το πορνό επηρεάζει την πραγματική ζωή. Το 34% των συμμετεχόντων λέει ότι έχει βιώσει σεξουαλικές δυσλειτουργίες (καθυστέρηση, δυσκολία διέγερσης ή οργασμού) εξαιτίας του πορνό. Σχεδόν ένας στους τρεις παραδέχεται ότι έχει χάσει ενδιαφέρον για το σεξ στην πραγματικότητα.

«Προσπαθείς να μιμηθείς σκηνές που δεν είναι αληθινές και αυτό καταστρέφει τις σχέσεις», παραδέχτηκε ένας άντρας στην έρευνα. Πολλοί περιγράφουν ένα φαύλο κύκλο: το πορνό λειτουργεί σαν προσωρινή διέξοδος από το άγχος ή τη μοναξιά, αλλά τελικά εντείνει αυτά τα συναισθήματα.

Η έρευνα καταλήγει ότι το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη του πορνό, αλλά η έλλειψη πραγματικής σεξουαλικής εκπαίδευσης. Μόλις το 19% των Βρετανών μαθητών έχει λάβει ολοκληρωμένη ενημέρωση για το πορνό και τις επιπτώσεις του, παρότι η πρόσβαση ξεκινά πολύ νωρίς στη ζωή τους.

Το 79% των νέων δηλώνει ότι δεν θέλει το πορνό να απαγορευτεί, θέλει όμως να γίνει πιο ρεαλιστικό, εκπαιδευτικό και ανθρώπινο. Να δείχνει συναίνεση, διαφορετικά σώματα, περισσότερη και ανεπιτήδευτη οικειότητα.

Όπως το έθεσε ένας ερωτηθέντας: «Δεν θέλουμε να μας πουν να μην βλέπουμε πορνό. Θέλουμε να μας μάθουν να το καταλαβαίνουμε».