Φουλ αμήχανο: Υποψήφια σε καλλιστεία ΝΟΜΙΖΕ πως προκρίθηκε αλλά την... γείωσαν άσχημα! (vid)

Οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να δείξουν συμπαράσταση και να επαινέσουν την ψυχραιμία της, ενώ το βίντεο συγκέντρωσε σχεδόν 5 εκατομμύρια προβολές στο TikTok.

Ένα απρόσμενο λάθος σε σκηνή διαγωνισμού ομορφιάς έγινε viral, όταν η Ισαμάρ Ερέρα από τον Παναμά νόμιζε πως προκρίθηκε στις φιναλίστ και βγήκε μπροστά χαμογελώντας, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ότι είχε γίνει... λάθος.

Μια στιγμή αμηχανίας στη σκηνή

Η 31χρονη Ισαμάρ συμμετείχε μαζί με 76 άλλες υποψήφιες στην Ταϊλάνδη, στον πολυήμερο διαγωνισμό Miss Grand International 2025. Κατά τη διάρκεια του τελικού, κι ενώ οι υποψήφιες περίμεναν να ανακοινωθούν τα ονόματα των 22 φιναλίστ, η Ερέρα άκουσε το όνομα της Παραγουάης και θεώρησε πως επρόκειτο για τη δική της χώρα. Χαμογελαστή και γεμάτη ενθουσιασμό, προχώρησε μπροστά, χαιρετώντας μάλιστα το κοινό, προκαλώντας όμως αμήχανη σιωπή στην αίθουσα.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο παρουσιαστής διόρθωσε το λάθος, εξηγώντας ότι είχε ανακοινώσει τη Miss Grand Παραγουάη λόγω της φασαρίας και του θορύβου από τους θαυμαστές. Η Ισαμάρ επέστρεψε στη θέση της, ενώ η Σεσίλια Ρομέρο από την Παραγουάη πήρε τη θέση της κανονικά στις φιναλίστ.

A little mix-up moment for Miss Grand Panama, Isamar Herrera — she thought she made the Top 20 when it was actually Miss Grand Paraguay, Cecilia Romero! Still, Isamar handled it with grace and continues to shine as one of the Top 4 finalists in the Grand Talent competition. She did amazing! 👑🔥🇵🇦

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral. Σχόλια όπως «Παναμάς, Καναδάς, Παραγουάη ακούγονται παρόμοια, μην την καταδικάζετε» και «Ήταν οδυνηρό να το βλέπω, καημένο κορίτσι» πλημμύρισαν τα social media, ενώ η αντίδραση της ίδιας παραπέμπει σε πραγματική... Κυρίας, καθώς δήλωσε με ψυχραιμία: «Αυτά συμβαίνουν. Είναι ένα λάθος και αυτός είναι ένας διαγωνισμός. Πρέπει να ξέρεις να χάνεις και να αναγνωρίζεις τη νίκη των άλλων».

Εν τέλει, Miss Grand International 2025 στέφθηκε η Έμα Τιγκλάο από τις Φιλιππίνες, ενώ η πρώτη και δεύτερη αναπληρωματική ήρθαν από την Ταϊλάνδη και την Ισπανία αντίστοιχα. Η Ισαμάρ, όμως, κέρδισε τις εντυπώσεις με την αξιοπρέπειά της και (κυρίως) με το χαμόγελό της.

