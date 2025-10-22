Η «πιο βαρετή» χώρα στον κόσμο είναι ένας «παράδεισος» για χειμερινές διακοπές

Ειδικός στα ταξίδια αποκαλύπτει γιατί η «πιο βαρετή» χώρα στον κόσμο είναι στην πραγματικότητα ένας χειμερινός παράδεισος διακοπών.

Μια χώρα της Νότιας Αμερικής έχει αποκτήσει την φήμη του «πιο βαρετού μέρους στη Γη». Ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, η Παραγουάη έχει χαρακτηριστεί από τη Γενιά Ζ και travel bloggers ως «βαρετή» και «χωρίς τουρισμό».

Όμως ένας ειδικός στα ταξίδια υποστηρίζει τώρα, ότι αυτή η εικόνα είναι παρεξηγημένη και πως η χώρα διαθέτει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει τον ιδανικό προορισμό για τις χειμερινές οικογενειακές διακοπές, χάρη στην πλούσια ιστορία της και τις μέσες θερμοκρασίες των 32°C τον Δεκέμβριο.

Διάλειμμα από τον θόρυβο και την πίεση

Ο Simon Hood, Εκτελεστικός Διευθυντής της διεθνούς εταιρείας John Mason International, υποστηρίζει ότι η ισπανόφωνη χώρα των έξι εκατομμυρίων κατοίκων προσφέρει ένα πραγματικό διάλειμμα από τον θόρυβο και την πίεση της καθημερινής ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Σήμερα ξεχνάμε ότι ο πραγματικός σκοπός των διακοπών είναι να χαλαρώσουμε και να επαναφορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Το TikTok και το Instagram έχουν δημιουργήσει την εντύπωση ότι κάθε ταξίδι πρέπει να είναι μια περιπέτεια, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για την ευκαιρία να επανασυνδεθείς με τον εαυτό σου και να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Αυτό προσφέρει η Παραγουάη».

Τα πλεονεκτήματα της Παραγουάης

Η Παραγουάη αν και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή για τον τουρισμό της, διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα γεμάτα τουριστικά θέρετρα της Αττάλεια και της Μαρμπέγια. Το 2024, μόλις 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν τη χώρα, κάτι που η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει ώστε να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και τον τουρισμό της.

Ο Simon προτείνει δύο κορυφαία αξιοθέατα που μπορεί κανείς να επισκεφθεί και να τα προτιμήσει από αντίστοιχα της Αργεντινής και της Βραζιλίας:

τους Καταρράκτες του Ιγκουασού, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με διαδρομές μέσα στη ζούγκλα και βόλτες με βάρκα οργανωμένες από τοπικές ομάδες. τους Υγρότοπους Παντανάλ, γνωστοί για τα σαφάρι παρατήρησης άγριας ζωής και τα φλαμίνγκο.

Επιπλέον, προτρέπει τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν την Σαν Μπερναρντίνο, στα ανατολικά της πρωτεύουσας Ασουνσιόν, μια περιοχή γεμάτη παραλίες δίπλα σε ποτάμια και μπαρ.

«Η στάση απέναντι στους τουρίστες και τους ξένους στην Παραγουάη διαφέρει εντελώς από μερικές από τις τρομακτικές ιστορίες που ακούμε για μέρη όπως η Βαρκελώνη και το Μιλάνο», εξηγεί ο Simon. «Στην Ασουνσιόν, οι επισκέπτες γίνονται δεκτοί με ανοιχτές αγκάλες. Στην εταιρεία μας έχουμε μετεγκαταστήσει αρκετούς ανθρώπους εκεί και είναι απόλυτα ευχαριστημένοι», συμπληρώνει.

Το κόστος ζωής

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι το κόστος ζωής, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο στην Παραγουάη σε σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με το Numbeo, το φαγητό έξω μπορεί να είναι έως και 75% φθηνότερο, με ένα γεύμα σε οικονομικό εστιατόριο να κοστίζει περίπου £3,66, ενώ βασικά προϊόντα όπως το γάλα και το ψωμί είναι πάνω από 40% φθηνότερα. Ακόμα και τα αεροπορικά εισιτήρια είναι ιδιαίτερα οικονομικά.

Σύμφωνα με το Skyscanner, ένα ταξίδι μίας εβδομάδας μπορεί να κοστίσει μόλις £400 για πτήση μετ’ επιστροφής από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ασουνσιόν.

Ο Simon καταλήγει: «Η Παραγουάη είναι ο υποτιμημένος προορισμός διακοπών του 2025 και ο χειμώνας την κάνει ακόμη πιο ελκυστική για οικογένειες από τη Βρετανία και την Ευρώπη. Είναι χαλαρή και οικονομική. Η φιλόξενη ατμόσφαιρα είναι μια ευχάριστη αλλαγή από το χάος των ταξιδιών που ακούμε τελευταία. Θα προέτρεπα κάθε οικογένεια να σκεφτεί ένα ταξίδι σε αυτόν τον λατινοαμερικανικό παράδεισο».

