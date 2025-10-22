Η άγνωστη ιστορία του Μικρούτσικου για Σαββόπουλο στη Χούντα: «Πάμε στον Διονύση γιατί θα δει τον στρατό, θα τους βρίσει και θα τον σκοτώσουν» (vid)

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος με αφορμή τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου διηγήθηκε μια ιστορία από τα χρόνια της Χούντας.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών και όλες οι πρωινές εκπομπές φιλοξένησαν αφιερώματα στον μεγάλο τραγουδοποιό της Ελλάδας. Στο ξεκίνημά της εκπομπής της η Φαίη Σκορδά έδωσε τον λόγο στον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος γνώριζε τον Διονύση Σαββόπουλο από τα πρώτα του βήματα, όταν δηλαδή είχε πρωτοέρθει στην Αθήνα από την Θεσσαλονίκη, το μακρινό 1963.

«Είμαι γεμάτος από Σαββόπουλο. Με τον Σαββόπουλο μεγάλωσα και έχω τη χαρά να τον έχω γνωρίσει από κοντά, έχω την χαρά να έχω συνομιλήσει μαζί του και έχω την χαρά να έχω ακόμα και παιδική εικόνα από τον Σαββόπουλο», είπε αρχικά ο παρουσιαστής του Mega και στη συνέχεια ανέφερε ότι τον είχε δει για πρώτη φορά το 1966 σε μια πορεία Ειρήνης όπου είχε πάει με τον πατέρα του. «Μόλις είχε βγάλει το ''Φορτηγό'', είχε έρθει από Θεσσαλονίκη με ένα φορτηγό. Ήταν με μαλλιά και γυαλιά του, ιδιόρρυθμος, αδύνατος και περπατούσε στο δρόμο με μια κιθάρα. Είναι η πρώτη μου εικόνα».

Ο Μικρούτσικος συνέχισε, λέγοντας ότι την επόμενη χρονιά, το 1967, ο Σαββόπουλος είχε συνεργαστεί με τον αδελφό του Θάνο και τη Μαρία Φαραντούρη σε έναν δίσκο του Μάνου Λοϊζου και διηγήθηκε μια άγνωστη ιστορία, την ημέρα που έγινε το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα, στις 21 Απριλίου. «Γίνεται 21 Απριλίου η δικτατορία βράδυ. Το πρωί χτυπάει το κουδούνι στο σπίτι μου στην Κυψέλη. Ανοίγω την πόρτα και είναι ο Μάνος Λοϊζος. Μου λέει ''ξύπνα τον Θάνο πρέπει να του πω κάτι''. Του λέω ''ξέρω έχει γίνει δικτατορία'', ήμασταν ενημερωμένοι στο σπίτι.

Και έρχεται ο Θάνος και του λέει ο Λοϊζος, ''Θάνο πρέπει να πάμε στο Κολωνάκι γιατί ο Διονύσης θα ξυπνήσει αργά, όπως ξυπνάει αργά. Θα βγει έξω, θα δει στρατό και τανκς, θα αρχίσει να τους βρίζει και θα τον σκοτώσουν''. Το έλεγε και δεν ήταν υπερβολή. Τέτοιος ήταν ο Σαββόπουλος...».

