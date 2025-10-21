Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος

Την τελευταία του πνοή άφησε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου ο μεγάλος Διονύσης Σαββόπουλος.

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Τρίτης ο σπουδαίος τραγουδοποιός, Διονύσης Σαββόπουλος, σε ηλικία 81 ετών. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2021.

O μεγάλος τραγουδοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο -έπειτα από επιδείνωση της υγείας του- όπου και υποβλήθηκε σε μια σειρά εξετάσεων.

Η κατάσταση του σπουδαίου καλλιτέχνη παράμενε σταθερή, αλλά την Τρίτη (21/10) παρουσίασε επιπλοκές, με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Σημειώνεται ότι κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, δεν έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα.

Πάντως, μόλις μερικούς μήνες πριν, μοιράστηκε για πρώτη φορά την εμπειρία του από τη μάχη που έδωσε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο -μια περιπέτεια που ξεκίνησε στα μέσα του 2020.

Ο αγαπημένος «Νιόνιος» έχει σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή με τη μουσική του και η κληρονομιά που αφήνει είναι ανεκτίμητη.

