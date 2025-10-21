«RIP Νιόνιο»: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο με βαθιά υπόκλιση

Με λόγια συγκίνησης και θαυμασμού αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος τον Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ένας υπέροχος τραγουδοποιός, ένας ευαίσθητος Έλληνας»

«Με τίμησε με τη φιλία του. Και μέσα από αυτήν μπόρεσα να γνωρίσω μία ευγενική μορφή που είχε ένα μοναδικό χάρισμα: να παρακολουθεί τις εποχές που αλλάζουν», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τον αγαπημένο δημιουργό.

Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός τόνισε πως ο Σαββόπουλος «έφυγε, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος. Γιατί με το έργο και τη στάση του απέδειξε πως ήταν ένας υπέροχος τραγουδοποιός, ένας ευαίσθητος Έλληνας και ένας υπεύθυνος πολίτης».

«Δεν θα μας τραγουδήσει, φέτος, ότι “τον χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήσαμε για άλλα δέκα χρόνια άιντε καθαρίσαμε”. Η βραχνή φωνή του, όμως, θα μας συνοδεύει για πάντα, πλουτίζοντας την καρδιά και τη σκέψη μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε το μήνυμά του με συγκίνηση: «Τον αποχαιρετώ με οδύνη, με τη σκέψη μου στην αγαπημένη του Άσπα, στους γιους του Κορνήλιο και Ρωμανό, και στα εγγόνια του, Διονύση και Ανδρέα. Σε όλους εμάς απομένει να διατηρήσουμε τη φωτεινή μνήμη του».

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ο Νιόνιος θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας»

«Με βαθιά συγκίνηση οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο, που μέσα από τα τραγούδια του αποτύπωσε τις ελπίδες, τις αγωνίες και τις υπερβάσεις του λαού μας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως ο δημιουργός «μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα, όπως ο “Μπάλλος”, το “Φορτηγό”, τα “Τραπεζάκια έξω” και το “Βρώμικο ψωμί”, όπου συνδύαζε μοναδικά τη ροκ, τη λαϊκή και την παραδοσιακή μουσική».

«Ο Νιόνιος δεν είναι πια κοντά μας, αλλά θα είναι πάντα στις καρδιές μας, σε μια θέση στο πάνθεον των κορυφαίων δημιουργών της ελληνικής μουσικής», πρόσθεσε.

Κωστής Χατζηδάκης: «Μεγάλη απώλεια για όλους τους Έλληνες»

«Θα κρατήσουν για πάντα οι χοροί του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε σήμερα με Φορτηγό –με ή χωρίς Ρεζέρβα– για το τελευταίο του ταξίδι», έγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Ο Διονύσης θα ξεχωρίζει πάντοτε για το ιδιαίτερο στυλ του, για τη μοναδική ικανότητα να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη και για τους ευρηματικούς του στίχους που μιλούν κατευθείαν στην ψυχή», σημείωσε, προσθέτοντας:

«Μεγάλη η απώλεια για όλους εμάς τους θαυμαστές του, για όλους τους Έλληνες. Καλό ταξίδι, Διονύση».

Νίκος Δένδιας: «Ένας από τους πλέον χαρισματικούς ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τον Διονύση Σαββόπουλο «λαμπρό τραγουδοποιό» που «θα μπορούσε να είναι ένας από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας».

«Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του», συμπλήρωσε.

Λίνα Μενδώνη: «Χαρτογράφησε την πατρίδα και τους ανθρώπους της»

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποχαιρέτησε τον Σαββόπουλο χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης Ελλάδας».

«Με τη μουσική του, τον στίχο του και τη σκηνική του παρουσία εξέφρασε διαχρονικά τις ατομικές μας αναζητήσεις και τις συλλογικές μας ανατάσεις», ανέφερε, προσθέτοντας πως «ο Σαββόπουλος χαρτογράφησε την πατρίδα και τους ανθρώπους της, ανανοηματοδότησε την παράδοση και μας επανασύστησε μια οικεία μορφή του εαυτού μας».

«Θα μείνει για πάντα παρών, όχι μόνο μέσα από την ποιητική του δημιουργία, αλλά και την αγάπη του για την Ελλάδα», κατέληξε η υπουργός.

Ευάγγελος Βενιζέλος: «Η κιβωτός της Μεταπολίτευσης»

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος μας πήρε μακριά, μας πήγε σε άλλα μέρη. Του το χρωστάμε ως έθνος των Ελλήνων», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Τώρα τον φύσηξε το αγέρι και τον πλοηγεί στην πλατιά θάλασσα της Ιστορίας. Αυτόν τον υπέροχο ποιητή, τον μοναδικό τραγουδοποιό της γενιάς μας, την κιβωτό της Μεταπολίτευσης».

