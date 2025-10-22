Απίθανο βίντεο με Ελληνίδα μέσα στο Λούβρο: «Προφήτεψε» την κλοπή του στέμματος!

Η φράση που ειπώθηκε για αστείο μέσα στο Λούβρο έγινε viral μετά την απίστευτη κλοπή των κοσμημάτων.

Μια Ελληνίδα που επισκέφτηκε πριν από λίγες ημέρες το Λούβρο με τον σύζυγό της, βρέθηκε άθελά της στο επίκεντρο της πιο viral σύμπτωσης των ημερών.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», λίγο πριν σημειωθεί η πολύκροτη κλοπή κοσμημάτων από το μουσείο, είχε κάνει ένα σχόλιο που σήμερα ακούγεται... προφητικό.

«Θα μου το πάρεις; Αυτό θέλω!»

Η γυναίκα περιέγραψε πως, βλέποντας μια εντυπωσιακή προθήκη με κοσμήματα, γύρισε προς τον άντρα της και του είπε γελώντας: «Θα μου το πάρεις; Αυτό θέλω!». Εκείνος, στο ίδιο πνεύμα, της απάντησε: «Πρέπει να το ανοίξω!». Τότε εκείνη του είπε αυθόρμητα: «Θα μας το πάρουν, το κοιτάνε κι άλλοι!».

Μια εβδομάδα μετά, όταν είδε στις ειδήσεις ότι άγνωστοι κατάφεραν να κλέψουν πραγματικά κοσμήματα από το Λούβρο, έμεινε άφωνη. «Θα πρέπει να προσέχω τι λέω από εδώ και πέρα», είπε γελώντας στους παρουσιαστές, που φυσικά δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν με χιούμορ τη «μαντική» της ικανότητα.

«Ήταν ακραίο αυτό που έγινε», συμπλήρωσε η ίδια. «Υπήρχε μεγάλη φύλαξη στον χώρο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το πήραν».

Παρά την ανησυχία της για το συμβάν, η ίδια και οι παρουσιαστές αντιμετώπισαν την κατάσταση με χαμόγελο, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να... εκμεταλλεύεται την κατάσταση και να ζητάει από την γυναίκα να μαντέψει και τους αριθμούς του ΤΖΟΚΕΡ.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

