Οι ανατριχιαστικές προφητείες του Νοστράδαμου για το τέλος του 2025: Η «σιωπηλή» πτώση της Δύσης

Το 2025 πλησιάζει στο τέλος του και στην επικαιρότητα έρχονται και πάλι οι ανατριχιαστικές προφητείες του Νοστράδαμου.

Καθώς πλησιάζει το 2025 , τα γραπτά του Νοστράδαμου συνεχίζουν να απασχολούν και να προκαλούν ανησυχία σε όσους τα μελετούν. Ίσως το πιο ανατριχιαστικό θέμα στις προφητείες του είναι το... φάντασμα του πολέμου, καθώς ένα απόσπασμα που αναφέρεται στον Άρη να «κυβερνά ανάμεσα στα αστέρια» και σε ιερά «βαμμένα με αίμα» έχει συνδεθεί από σύγχρονους ερμηνευτές με την πιθανότητα ενός Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Έρευνες του Atlantic Council και της RAND Corporation εκτιμούν πως υπάρχει έως και 30% πιθανότητα μεγάλης σύγκρουσης σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2026. Η αυξανόμενη ένταση στα στενά της Ταϊβάν, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και οι τριβές μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας ενισχύουν αυτό το αφήγημα.

Η προφητεία του Νοστράδαμου για την «πτώση της Δύσης»

Ο Νοστράδαμος έγραψε: «Όταν ο Άρης κυβερνά την πορεία του ανάμεσα στα αστέρια, ανθρώπινο αίμα θα ραντίσει το ιερό. Τρεις φωτιές θα υψωθούν από τις ανατολικές πλευρές, ενώ η Δύση θα χάσει το φως της μέσα στη σιωπή».

Αυτές οι γραμμές έχουν συνδεθεί με την άνοδο δυνάμεων στην Ανατολή, ενώ η «σιωπηλή απώλεια του φωτός της Δύσης» ερμηνεύεται ως παρακμή της δυτικής επιρροής και σταθερότητας.

Οι ερμηνείες των γραπτών του Νοστράδαμου

Ο Γάλλος αστρολόγος προέβλεψε επίσης, νέους πολέμους, πανδημίες και μια ουράνια πύρινη σφαίρα που πέφτει από τον ουρανό, κάτι που κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι αστεροειδής ή ατομική βόμβα.

Ο Άρης, σύμβολο του πολέμου και της επιθετικότητας, υποδηλώνει περίοδο κυριαρχίας της βίας, ενώ με την πρόταση «το ανθρώπινο αίμα θα ραντίσει το ιερό» υπονοεί ότι ακόμη και ιεροί ή προστατευμένοι χώροι δεν θα μείνουν αλώβητοι.

Οι «τρεις φωτιές» από την Ανατολή ερμηνεύονται συχνά ως συγκρούσεις ή η άνοδος ισχυρών ασιατικών εθνών, ενώ η εξασθένηση του φωτός της Δύσης υποδηλώνει απώλεια ισχύος και επιρροής.

Οι πιο γνωστές προφητείες του Νοστράδαμου

Ο Νοστράδαμος ήταν Γάλλος φαρμακοποιός, αστρολόγος και φημισμένος μάντης. Έγινε γνωστός για την αστρολογία, τη μαντεία και τα προφητικά του έργα, με κορυφαίο το Les Prophéties (Οι Προφητείες), που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1555 .

Το Les Prophéties είναι μια συλλογή 942 ποιητικών τετραστίχων, γραμμένων με αλληγορικό και συμβολικό ύφος, που καλύπτουν πολέμους, φυσικές καταστροφές, πολιτικές αναταράξεις και κοινωνικές αλλαγές.

Ο Νοστράδαμος συχνά αναφέρεται ότι «προέβλεψε» σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ, τη Γαλλική Επανάσταση και τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι, αν και οι περισσότερες ερμηνείες θεωρούνται αναδρομικές.

Προφήτεψε επίσης, ότι οι πόροι θα εξαντληθούν, ένα σενάριο που αντικατοπτρίζεται ανατριχιαστικά στην τωρινή κατάσταση της Ουκρανίας, σύμφωνα με το PennLive. Έγραψε: «Μέσα από μακρύ πόλεμο, ολόκληρος ο στρατός εξαντλημένος, δεν θα βρουν χρήματα για τους στρατιώτες. Αντί για χρυσό ή ασήμι, θα κόψουν νόμισμα από δέρμα, γαλατικό χαλκό και το σημείο της ημισελήνου». Φέτος, αναφορές επιβεβαιώνουν ότι οι στρατιώτες είναι όλο και πιο εξουθενωμένοι από τις συνεχείς συγκρούσεις, κάνοντας το όραμα του Νοστράδαμου για εξαντλημένους πόρους ιδιαίτερα επίκαιρο.

Ο Νοστράδαμος προέβλεψε επίσης ότι την στιγμή που ένας πόλεμος τελειώνει, ένας άλλος θα ξεσπάσει στην Αγγλία, συνοδευόμενος από θανατηφόρα πανούκλα: «Το βασίλειο θα σημαδευτεί από πολέμους τόσο σκληρούς, εχθροί μέσα κι έξω θα ξεσηκωθούν. Μια μεγάλη πανούκλα από το παρελθόν επιστρέφει, κανένας εχθρός πιο θανατηφόρος κάτω απ’ τους ουρανούς». Κάποιοι το ερμηνεύουν αυτό ως απόηχο του Brexit ή πιθανή σύγκρουση γύρω από τη μοναρχία.

Προφήτευσε ακόμη και καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα στη Βραζιλία, πατρίδα του Αμαζονίου: «Ο κήπος του κόσμου κοντά στη νέα πόλη, στο μονοπάτι των κοίλων βουνών·

θα καταληφθεί και θα βυθιστεί στη λεκάνη, αναγκασμένος να πιει νερά δηλητηριασμένα με θείο».

Ένα ακόμη επαναλαμβανόμενο μοτίβο είναι η άνοδος ενός «μυστηριώδους ηγέτη», ο οποίος μπορεί να ιδρύσει μια «υδάτινη αυτοκρατορία», πιθανώς συμβολίζοντας νέες συμμαχίες ή αναδυόμενα κέντρα ισχύος σε στρατηγικές θαλάσσιες περιοχές, ιδιαίτερα επίκαιρο στη σημερινή απρόβλεπτη παγκόσμια σκηνή.

