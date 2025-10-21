Η Kardashian του σερφ ούρησε σε λίμνη με κροκόδειλους και κατηγορείται για βεβήλωση (vid)

Η Αυστραλιανή σέρφερ Έλι-Τζιν Κόφι έλαβε μια χιονοστιβάδα απειλών μετά από ψευδή αναφορά ότι μία «Αμερικανίδα τουρίστρια αφόδευσε από μια βάρκα στη λίμνη Ουνταϊπούρ».

Η Έλι-Τζιν Κόφι, μια 30χρονη Αυστραλή σέρφερ, γνωστή ως μία από τις Καρντάσιαν του σερφ, δέχθηκε απειλές θανάτου αφού δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ουρεί από το πλάι ενός σκάφους σε μια λίμνη, ενώ ένας κροκόδειλοις παραμονεύει εκεί κοντά.

Για του λόγου το αληθές:

Το παραπάνω βίντεο της Κόφι προκάλεσε σοκ και οργή στην Ινδία, μια χώρα που η διάσημη σέρφερ δεν έχει επισκεφθεί ποτέ. Τον σαματά τον δημιούργησε ένας λογαριασμός στο Instagram ο οποίος ανάρτησε την ψευδή ανάρτηση με τίτλο: «Αμερικανίδα τουρίστρια αφοδεύει από βάρκα στη λίμνη Udaipur! »

Η λίμνη θεωρείται ιερή στην Ινδία και η συμπεριφορά της θεωρήθηκε βεβήλωση και βλάσφημη, με αποτέλεσμα η Έλι-Τζιν Κόφι να λάβει μια χιονοστιβάδα μηνυμάτων που απειλούσαν ακόμα και να τη σκοτώσουν.

Η ίδια αναγκάστηκε να εξηγήσει ότι δεν είχε πάει ποτέ στην Ινδία και ότι το αμφιλεγόμενο βίντεο γυρίστηκε στην Αυστραλία. «Ξαφνικά, άρχισα να λαμβάνω σχόλια από ανθρώπους που με ρωτούσαν αν ήμουν στην Ινδία, αλλά δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε, οπότε απλώς τα αγνόησα. Κάποιοι μάλιστα ζητούσαν την απέλασή μου από την Ινδία, παρόλο που δεν είχα πάει ποτέ εκεί», εξήγησε η αθλήτρια στον αυστραλιανό Τύπο.

Η Έλι-Τζιν Κόφι και οι αδερφές της ήταν οι Καρντάσιαν του σερφ

Η Έλι-Τζιν Κόφι, μαζί με τις αδερφές της Χόλι-Σου, Ρούμπι-Λι και Μπόνι-Λου, είναι γνωστές ως οι «Καρντάσιαν του σερφ» .

Το 2020, η Ellie-Jean Coffey αποφάσισε να δημοσιεύσει περιεχόμενο για ενηλίκους χωρίς να εγκαταλείψει το σερφ, κερδίζοντας περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια σε τρεις μήνες.

