Μακριά κι αγαπημένοι: Έτσι θα αναγνωρίσεις ένα συγκρουσιακό άτομο μέσα σε μόλις 5 λεπτά

Οι πρώτες εντυπώσεις μπορεί να είναι απατηλές και πίσω από ένα χαμόγελο να κρύβεται ένας χαρακτήρας έτοιμος για καβγά. Οι ψυχολόγοι αποκαλύπτουν τα πιο ύπουλα σημάδια που δείχνουν πώς κάποιος μπορεί να είναι… μόνιμα έτοιμος για σύγκρουση.

Γνωρίζοντας καινούριους ανθρώπους, είναι λογικό να μη γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική τους προσωπικότητα. Οι πρώτες εντυπώσεις μπορεί να ξεγελούν, και γι’ αυτό, όπως αναφέρει το El Confidencial, οι ψυχολόγοι έχουν εντοπίσει ορισμένα σημάδια που μπορεί αρχικά να περάσουν απαρατήρητα αλλά αποκαλύπτουν αν κάποιος έχει μια πιο «δύσκολη» ή συγκρουσιακή πλευρά.

Μιλούν συνέχεια για τον εαυτό τους

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθρώπων με συγκρουσιακή προσωπικότητα είναι η εμμονή να μιλούν αδιάκοπα για τον εαυτό τους. Αν κάποιος μετατρέπει κάθε συζήτηση σε μονόλογο για τις δικές του εμπειρίες, επιτυχίες ή προβλήματα, συνήθως υποκρύπτει εγωκεντρισμό και έλλειψη ενσυναίσθησης. Η ανάγκη να βρίσκεται στο επίκεντρο μπορεί να κρύβει ανασφάλεια και δυσκολία στο να ακούσει πραγματικά τον συνομιλητή του.

Αρνητική γλώσσα και διαρκής κριτική

Οι άνθρωποι που εστιάζουν μονίμως στα αρνητικά, που κρίνουν και σχολιάζουν χωρίς φρένο, είναι συχνά πηγή έντασης. Όταν κάποιος δυσκολεύεται να δει το θετικό ή να αναγνωρίσει κάτι καλό στους άλλους, δείχνει μια εσωτερική στάση δυσπιστίας και μόνιμης δυσαρέσκειας. Η συνεχής αρνητικότητα στη συζήτηση αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι ότι η σχέση μαζί του μπορεί να γίνει τοξική με τον καιρό.

Προκλητική ή επιθετική στάση

Ένα ακόμα δείγμα συγκρουσιακού χαρακτήρα είναι η υιοθέτηση προκλητικής στάσης ή αντιπαράθεσης για ψύλλου πήδημα. Οι άνθρωποι αυτοί αμφισβητούν συνεχώς, προσπαθούν να επιβάλουν την άποψή τους και δυσκολεύονται να δεχτούν διαφορετικές οπτικές. Ακόμη κι όταν το θέμα είναι ασήμαντο, θα βρουν τρόπο να διαφωνήσουν έντονα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ανταγωνισμού.

Σαρκασμός και κακεντρεχή σχόλια

Ο σαρκασμός που κρύβει κακία είναι από τα πιο λεπτά αλλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας συγκρουσιακής προσωπικότητας. Αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το χιούμορ για να «ντύσουν» προσβλητικά σχόλια, προσποιούμενοι ότι αστειεύονται. Με τον τρόπο αυτό μειώνουν τους άλλους χωρίς να αναλαμβάνουν ευθύνη, κάτι που μακροπρόθεσμα δηλητηριάζει κάθε επικοινωνία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ