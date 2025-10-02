Ρομαντικές σχέσεις με Τεχνητή Νοημοσύνη: απιστία ή νέα μορφή συντροφικότητας;

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι 1 στους 4 ενήλικες έχει βιώσει ρομαντική σχέση με Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι μισοί τη θεωρούν απιστία, ενώ οι υπόλοιποι μιλούν για μια νέα μορφή συντροφικότητας.

Μόνο ένας στους δύο ενήλικες θεωρεί ότι οι ρομαντικές σχέσεις με την Τεχνητή Νοημοσύνη ισοδυναμούν με απιστία, σύμφωνα με νέα έρευνα. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει μια κοινωνική αλλαγή που συντελείται σιωπηρά: ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε εφαρμογές και ψηφιακούς «συντρόφους», όχι μόνο για συναισθηματική υποστήριξη αλλά και για ρομαντικές ή σεξουαλικές αλληλεπιδράσεις.

Η μελέτη του Vantage Point Counseling στο Ντάλας του Τέξας έδειξε ότι πάνω από το 28% των ενηλίκων παραδέχονται πως έχουν βιώσει τουλάχιστον μία στενή, ρομαντική σχέση με Τεχνητή Νοημοσύνη. Ταυτόχρονα, εφαρμογές που υπόσχονται «τον τέλειο σύντροφο» επιτρέπουν στους χρήστες να σχεδιάζουν λεπτομερώς την εμφάνιση, τη φωνή και την προσωπικότητα του ψηφιακού εραστή τους.

Αλλη πραγματικότητα

Παρά την κοινή αντίληψη ότι οι άνθρωποι που καταφεύγουν σε τέτοιες σχέσεις είναι μοναχικοί ή δεν έχουν χρόνο για πραγματικές επαφές, η πραγματικότητα φαίνεται διαφορετική. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι πολλοί από αυτούς βρίσκονται ήδη σε σταθερές και επιτυχημένες σχέσεις στον πραγματικό κόσμο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Αμερικανού μουσικού που αποκάλυψε δημόσια πως ερωτεύτηκε μια ψηφιακή σύντροφο, τη Σολ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να της κάνει πρόταση γάμου, ενώ είχε σύζυγο και παιδί.

Είναι απιστία;

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: πρόκειται για απιστία; Η απάντηση φαίνεται να εξαρτάται από την ηλικία. Πάνω από τους μισούς άνω των 60 ετών δηλώνουν πως δεν το θεωρούν απιστία, ενώ το 56% των νεότερων (18-29 ετών) απαντά το αντίθετο.

«Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί πλέον ως πηγή άνεσης, καινοτομίας και ακόμη και οικειότητας», τονίζει ο Michael Salas, ιδιοκτήτης του Vantage Point Counseling. «Η απιστία δεν αφορά μόνο τη σωματική επαφή, περιλαμβάνει και μυστικότητα, εξαπάτηση, παραβίαση συμφωνιών. Το πού τίθεται το όριο εξαρτάται από το κάθε ζευγάρι».

Ο ίδιος εξηγεί ότι η περιέργεια και η καινοτομία είναι βασικοί παράγοντες πίσω από αυτό το φαινόμενο. «Ακόμα και άνθρωποι που βρίσκονται σε ικανοποιητικές σχέσεις μπορεί να πειραματιστούν με την οικειότητα μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, όχι γιατί κάτι λείπει, αλλά γιατί προσφέρει ένα περιβάλλον ασφάλειας και χαμηλού ρίσκου».

Οι κίνδυνοι

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι ψηφιακές σχέσεις ενέχουν και κινδύνους: μπορούν να γίνουν εθιστικές, να ενισχύσουν την αποφυγή συγκρούσεων ή να καλλιεργήσουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τους ανθρώπινους συντρόφους. «Αυτά τα μοτίβα μπορεί να δυσκολέψουν τη δημιουργία ή τη διατήρηση υγιών ανθρώπινων σχέσεων», σημειώνει.

Το φαινόμενο, αν και ακόμη νέο, εγείρει σημαντικά ερωτήματα για τη φύση της πίστης, της μοναξιάς και των αναγκών που καλύπτει η τεχνολογία στον σύγχρονο άνθρωπο.

