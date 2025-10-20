Και πού πάμε, αδερφάκι, αν ξεσπάσει Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος: Σημείωσε καλού-κακού αυτές τις 5 χώρες

Αυτά είναι τα μέρη που μπορούν να σε κρατήσουν ασφαλή όταν όλα γύρω καταρρέουν. Spoiler alert: τα μέρη αυτά ΔΕΝ είναι κοντά μας...

Φοβόμαστε να το σκεφτούμε, αλλά σε όλους λίγο-πολύ, έχει περάσει από το μυαλό: Πού θα κρυφτούμε αν ξεσπάσει Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος; Στο ερώτημα αυτό, έχουν απαντήσει ήδη διάφοροι ερευνητές και ειδικοί, οι οποίοι, μάλιστα, έχουν ήδη καταρτίσει λίστα με κάποια σημεία του πλανήτη που μπορεί να αποδειχθούν… πιο ασφαλή από άλλα.

Ο χάρτης της «επιβίωσης»

Η λογική είναι ξεκάθαρη: όσο πιο απομακρυσμένη, ουδέτερη ή γεωγραφικά απομονωμένη είναι μια χώρα, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να την αφήσουν εκτός στόχου σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, είτε συμβατικό, είτε πυρηνικό. Και αν θέλετε να το συγκεκριμενοποιήσουμε, οι χώρες-ορόσημα είναι η Νέα Ζηλανδία, η Ισλανδία, η Χιλή, η Μποτσουάνα και η Βουτάν.

Για παράδειγμα: η Ισλανδία. Αποτελεί μέλος του NATO, αλλά δεν διαθέτει κανονικό στρατό. Είναι απομονωμένη γεωγραφικά και θεωρείται τοπ επιλογή για όποιον θέλει να έχει έτοιμο το διαβατήριο του όταν χτυπήσουν οι σειρήνες.

Από την πλευρά της, η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται περίπου 2.000 χιλιόμετρα μακριά από τον πλησιέστερο γείτονα, χαλαρότατα αραγμένη σε κάποια γωνιά του Ειρηνικού, ενώ φιγουράρει στην τρίτη θέση του Global Peace Index. Ποιος τρελός θα την έβαζε στο μάτι;

Στη Λατινική Αμερική, η Χιλή ξεχωρίζει ως μία από τις πιο σταθερές και ασφαλείς επιλογές. Η χώρα διαθέτει ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, ανεπτυγμένη οικονομία και γεωγραφική απομόνωση που τη διαχωρίζει από τις εστίες διεθνών εντάσεων. Επιπλέον, δεν συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές συμμαχίες και σπάνια αποτελεί αντικείμενο γεωπολιτικών συγκρούσεων, γεγονός που την καθιστά μια από τις πιο ήρεμες «γωνιές» του πλανήτη σε περίπτωση παγκόσμιας κρίσης.

Η Μποτσουάνα στην αφρικανική ήπειρο, θεωρείται κι εκείνη με τη σειρά της ασφαλής επιλογή, καθώς δεν εμπλέκεται σε διεθνείς συμμαχίες ή συγκρούσεις, διαθέτει σταθερή κυβέρνηση και πλούσιους φυσικούς πόρους, ενώ δεν αποτελεί γεωπολιτικό στόχο για καμία μεγάλη δύναμη.

Τέλος, το φωλιασμένο ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα, Μπουτάν θεωρείται ίσως η πιο «ουδέτερη» χώρα του κόσμου. Χωρίς στρατό, με περιορισμένες διεθνείς σχέσεις και μια πολιτική απομόνωσης που βασίζεται στην ευημερία και την πνευματικότητα των πολιτών του, παραμένει μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις. Θα σε περιμένει να ζήσεις τη ζεν φάση σου εν μέσω πυρηνικού ολοκαυτώματος.

