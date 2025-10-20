Στο «κελί 33» από αύριο ο Σαρκοζί: Δείτε πώς είναι το εσωτερικό του (vid)

Ο Νικολά Σαρκοζί περνάει το κατώφλι της ιστορικής φυλακής La Santé στο Παρίσι για να εκτίσει ποινή, κρατούμενος στη VIP πτέρυγα με μονόκλινο κελί, γυμναστήριο και βιβλιοθήκη, ενώ η φυλακή φημίζεται για τις θρυλικές αποδράσεις της.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, θα μπει την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις φυλακές La Santé του Παρισιού για να εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα τον περασμένο Σεπτέμβριο για την παράνομη χρηματοδότηση από τον Καντάφι.

Λόγω του υψηλού προφίλ του, ο Σαρκοζί θα κρατηθεί στη VIP πτέρυγα της φυλακής, όπου τα κελιά είναι μονόκλινα, με 9-12 τ.μ., διαθέτουν ντους, τηλέφωνο και προαιρετική τηλεόραση προς 14 ευρώ την ημέρα.

Για λόγους ασφάλειας, κάποιοι κρατούμενοι φιλοξενούνται στο τμήμα των «ευάλωτων ατόμων» ή «QB4», με περίπου είκοσι κελιά σε δύο ορόφους, πάνω από τα δωμάτια των νεοαφιχθέντων. Εκεί, ο πρώην πρόεδρος θα μπορεί να προαυλίζεται καθημερινά μία ώρα, να χρησιμοποιεί το γυμναστήριο και να επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη. Οι δικηγόροι του αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης, που βάσει νόμου πρέπει να εξεταστεί εντός δύο μηνών.

Η ιστορία της φυλακής La Sante

Η φυλακή La Santé, χτισμένη στο τέλος της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, είναι γνωστή για την υπερπληρότητά της, με πληρότητα στο 191%, σχεδόν διπλάσια από τις 757 προγραμματισμένες θέσεις. Έχει φιλοξενήσει θρυλικούς κρατούμενους, όπως τον Ζακ Μεσρίν, τον Φρανσουά Μπες, τον Μπρούνο Σουλάκ και τον Αλμπέρ Σπαγκιάρι, εγκέφαλο της «ληστείας του αιώνα» στη Société Générale το 1976.

Η ιστορία της φυλακής περιλαμβάνει και εντυπωσιακές αποδράσεις. Το 1978, ο Ζακ Μεσρίν και ο συνεργός του, Φρανσουά Μπες, κατάφεραν να δραπετεύσουν ντυμένοι φύλακες, ενώ το 1986, ο Μισέλ Βοζούρ απέδρασε χρησιμοποιώντας ελικόπτερο που πιλοτάριζε η σύζυγός του, γεγονός που οδήγησε στην εγκατάσταση προστατευτικού διχτυού.

Το πέρασμα του Σαρκοζί από τη La Santé φέρνει στο προσκήνιο την ιστορική φυλακή, όπου η υψηλή ασφάλεια συνυπάρχει με μια ατμόσφαιρα που έχει σημαδευτεί από θρυλικές ιστορίες εγκληματικότητας και δραπέτευσης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ