ΟΗΕ 2025: Αυτές είναι οι 52 κορυφαίες πόλεις και χωριά που πρέπει να επισκεφθείτε

Ο ΟΗΕ αποκαλύπτει τα καλύτερα τουριστικά χωριά και πόλεις για το 2025! Από την Αγαέτε και την Εζκαρέι στην Ισπανία μέχρι χωριά στην Ιαπωνία και τη Δημοκρατία της Κορέας, ανακαλύψτε προορισμούς που συνδυάζουν πολιτισμό, φύση και μοναδικές εμπειρίες.

Ο Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε τη λίστα με τα 52 καλύτερα τουριστικά χωριά παγκοσμίως για το 2025, χωρίς να περιλαμβάνονται ελληνικοί προορισμοί. Η ανακοίνωση έγινε σε εκδήλωση στην κινεζική πόλη Χουτσόου, στο πλαίσιο της πέμπτης έκδοσης του προγράμματος.

Στη φετινή έκδοση υποβλήθηκαν πάνω από 270 υποψηφιότητες από 65 κράτη μέλη. Ο ΟΗΕ αξιολόγησε κάθε χωριό με βάση τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους, τη διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την τουριστική ανάπτυξη και τις υποδομές, αλλά και την ασφάλεια και προστασία των επισκεπτών.

«Ο τουρισμός μπορεί να ενισχύσει την κοινή ευημερία, την κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού του ΟΗΕ, Ζουράμπ Πολολικασβίλι. «Η λίστα για το 2025 αναδεικνύει κοινότητες που προστατεύουν την κληρονομιά τους και δημιουργούν οικονομικές ευκαιρίες μέσω του τουρισμού».

Εκτός από τις 52 καλύτερες πόλεις, ο ΟΗΕ επέλεξε 20 ακόμα προορισμούς για συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτίωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η τουριστική τους ανάπτυξη.

Οι 52 καλύτερες τουριστικές πόλεις

Agaete, Ισπανία

Akiyama, Τουρκία

San Cristóbal El Alto, Γουατεμάλα

Anıtlı, Τουρκία

Antônio Prado, Βραζιλία

Arquà Petrarca, Ιταλία

Asolo, Ιταλία

Asuka, Ιαπωνία

Barbaros, Τουρκία

Bellano, Ιταλία

Bled, Σλοβενία

Carlos Pellegrini, Αργεντινή

Samarel, Μαυρίκιος

Digang, Κίνα

Dongluo, Κίνα

Escarrei, Ισπανία

Flößerstadt Schiltach, Γερμανία

Grand River Southeast, Μαυρίκιος

Hoszhuheteni, Ουγγαρία

Huanggang, Κίνα

Chikagi, Κίνα

Kale Uçagız, Τουρκία

Kandelus, Ιράν

Castellir Labinci, Κροατία

Hinalig, Αζερμπαϊτζάν

Kolokhova, Ουκρανία

Koyasan, Ιαπωνία

Krupa na Vrbasu, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Loriga, Πορτογαλία

Lo Lo Chai, Βιετνάμ

Maipará, Αργεντινή

Marktgemeinde Bad Hindelang, Γερμανία

Masfout, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Mértola, Πορτογαλία

Morahalom, Ουγγαρία

Muju, Νότια Κορέα

Murillo, Κολομβία

Neot Semadar, Ισραήλ

North Azraq, Ιορδανία

Sumpango, Ισημερινός

Pemuteran, Ινδονησία

Plateliai, Λιθουανία

Pont-Croix, Γαλλία

Quynh Son, Βιετνάμ

Safiabad, Ιράν

Sontosima, Ιαπωνία

Soheili, Ιράν

Synevyrska Polyana, Ουκρανία

Tonosho, Ιαπωνία

Valendas, Ελβετία

Vila Nogueira de Azeitão, Πορτογαλία

Yangsuri, Νότια Κορέα

Οι 20 προορισμοί στο πρόγραμμα βελτίωσης

Al-Basanti, Αίγυπτος

Brihuega, Ισπανία

Comunidad Tsiguilpe, Ισημερινός

Dawa, Κίνα

Evolène, Ελβετία

Iraq Al-Amir, Ιορδανία

Kemiren, Ινδονησία

Llolol, Χιλή

Maizenheim, Γερμανία

Montaniana, Ιταλία

Nari, Νότια Κορέα

Fragosyko, Villagrán, Μεξικό

Omonhona, Ουζμπεκιστάν

Oosterend, Ολλανδία

Orduña, Ισπανία

Parish Biblian, Ισημερινός

Quintadona, Πορτογαλία

San Javier y Yacanto, Αργεντινή

San Martín de Unx, Ισπανία

Sant’Andrea di Conza, Ιταλία

