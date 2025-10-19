Καταρρέει η αυτοκρατορία του Salt Bae: Πρώην εργαζόμενοι καταγγέλλουν σεξουαλική παρενόχληση και εργασιακό «μεσαίωνα» (vid)

Υπό κατάρρευση βρίσκεται η «γαστρονομική αυτοκρατορία» του Salt Bae μετά από καταγγελίες για «εργασιακό μεσαίωνα» και «πονηρές» απαιτήσεις απ' τις εργαζόμενες των εστιατορίων.

Ο Τούρκος σεφ Νουσρέτ Γκιοκτσέ, γνωστός παγκοσμίως ως Salt Bae, βλέπει την άλλοτε πανίσχυρη αυτοκρατορία του να... τρίζει. Οι πρώην εργαζόμενοί του καταγγέλλουν τοξικές συνθήκες, εξουθενωτικά ωράρια και κακοποιητικές πρακτικές, ενώ η δημόσια εικόνα του καταρρέει υπό το βάρος δικαστικών υποθέσεων.

Ο σεφ που έγινε σύμβολο της πολυτέλειας, σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και φθίνουσα δημοφιλία στα social media.

Το βίντεο που έκανε τον Salt Bae παγκόσμιο φαινόμενο

Το 2017, ένα μόλις βίντεο 36 δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να τον κάνει διάσημο. Ο Salt Bae πασπάλιζε με θεατρικό τρόπο μια μπριζόλα, αφήνοντας το αλάτι να πέσει από τον πήχη του χεριού του σαν χρυσόσκονη.

Η εικόνα αυτή τον εκτόξευσε σε status παγκόσμιου influencer και άνοιξε τον δρόμο για μια εντυπωσιακή επιχειρηματική αυτοκρατορία. Τα εστιατόρια NusR-et εμφανίστηκαν σε πόλεις όπως Μιλάνο, Ντουμπάι, Μαϊάμι και Λονδίνο, υποδεχόμενα διασημότητες όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Σνουπ Ντογκ και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η εμπειρία στα εστιατόρια του Salt Bae δεν περιοριζόταν στη γεύση αλλά και στο θέαμα. Χαρακτηριστικό πιάτο του ήταν η τομάχοκ μπριζόλα με φύλλα χρυσού 24 καρατίων, με τιμή που έφτανε τις 700 λίρες. Η εικόνα του ίδιου να σερβίρει, να κόβει και να αλατίζει τις μπριζόλες μπροστά στους πελάτες έγινε σήμα κατατεθέν, αλλά και εργαλείο προσωπικής προβολής.

Οι «σκιές» πίσω από τη... λάμψη: Οι καταγγελίες των πρώην εργαζομένων

Τα τελευταία χρόνια, πρώην εργαζόμενοι του σεφ άρχισαν να περιγράφουν μια σκοτεινή πραγματικότητα πίσω από τα πολυτελή τραπέζια. Μιλούν για αυστηρή πειθαρχία, υπερβολικές απαιτήσεις, ποινές για μικρά λάθη και ένα εχθρικό περιβάλλον εργασίας.

Πρώην υπάλληλος ανέφερε πως τιμωρήθηκε επειδή… ήπιε νερό στη βάρδια της, ενώ άλλοι μιλούν για ψυχολογική πίεση και ταπείνωση. Ανάμεσα στις πιο σοβαρές καταγγελίες βρίσκεται η απαίτηση του Salt Bae να του κάνουν μασάζ γυναίκες υπάλληλοί του, καθώς και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε εστιατόριά του στο εξωτερικό.

Το 2019, μια πρώην μπαργούμαν στη Νέα Υόρκη υπέβαλε μήνυση για παρενόχληση και προσβλητική συμπεριφορά, ενώ άλλοι πρώην εργαζόμενοι τον κατηγορούν για μη καταβολή υπερωριών και παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι δικαστικές διαμάχες συνεχίζονται, και η φήμη του σεφ έχει υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα.

Η αμφιλεγόμενη φιλία με τον Diddy

Πρόσφατα, ο Salt Bae δέχτηκε νέα κύματα αρνητικής δημοσιότητας λόγω της φιλικής του σχέσης με τον ράπερ P. Diddy, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Τούρκος σεφ συνέχισε να δημοσιεύει κοινές φωτογραφίες με τον καλλιτέχνη, προκαλώντας έντονες επικρίσεις και επιπλέον πλήγμα στην εικόνα του.

