5.000 ευρώ μισθός αλλά κανένα μέλλον: Συναγερμός για ένα από τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της Ευρώπης

Οι οδηγοί φορτηγών της Ευρώπης φεύγουν μαζικά στη σύνταξη και οι νέοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να τους αντικαταστήσουν. Η κρίση στον τομέα των οδικών μεταφορών απειλεί την καθημερινή ζωή και την οικονομία μας.

Ο κλάδος των οδικών μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Παρά τις σημαντικές αυξήσεις μισθών τα τελευταία χρόνια, η μαζική συνταξιοδότηση των οδηγών προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχουν πάνω από 3,6 εκατομμύρια κενές θέσεις για επαγγελματίες οδηγούς στην Ευρώπη, αριθμός που συνεχίζει να αυξάνεται από το 2022.

Η μέση ηλικία των οδηγών είναι ήδη υψηλή: 48 χρόνια στη Γερμανία, 47 στη Γαλλία και 50 στην Ισπανία, με το 70% των Ισπανών οδηγών να είναι άνω των 50 ετών. Με λίγα λόγια, σε λίγο περισσότερο από μια δεκαετία, δεκάδες χιλιάδες οδηγοί θα αποχωρήσουν, αφήνοντας τεράστια κενά που ούτε τα οικονομικά κίνητρα φαίνεται ικανά να καλύψουν.

Η κατάσταση γίνεται ήδη αισθητή στις εταιρείες logistics: δρομολόγια καθυστερούν, το λειτουργικό κόστος αυξάνεται και η ικανότητα ανταπόκρισης στις αυξήσεις της ζήτησης κλυδωνίζεται. Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οδικών Μεταφορών προειδοποιεί: «Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που δεν σχετίζεται μόνο με την εργασία, αλλά και με την ίδια τη λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας».

Η παραδοξότητα των υψηλών μισθών

Παρά το πρόβλημα, οι οδηγοί φορτηγών σήμερα είναι από τα πιο ακριβοπληρωμένα τεχνικά επαγγέλματα στην Ευρώπη. Στη Γερμανία, οι μισθοί για διεθνείς μεταφορές φτάνουν τα 4.000 ευρώ καθαρά το μήνα, στην Ολλανδία και το Βέλγιο ξεπερνούν τα 3.500 ευρώ, ενώ στη Σκανδιναβία φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. Στην Ισπανία οι μισθοί είναι χαμηλότεροι, γύρω στα 1.600 ευρώ καθαρά, αλλά μπορούν να φτάσουν τα 3.000 ευρώ ακαθάριστα με εμπειρία ή ταξίδια εκτός χώρας.

Και όμως, τα χρήματα δεν αρκούν. Οι πολύωρες βάρδιες, η ζωή στον δρόμο, η έλλειψη κατάλληλων χώρων ανάπαυσης και η χαμηλή κοινωνική απήχηση του επαγγέλματος παραμένουν εμπόδια για τους νέους. «Η οδήγηση φορτηγού δεν είναι πλέον συνώνυμη με χαμηλούς μισθούς, αλλά εξακολουθεί να συνεπάγεται θυσίες», δηλώνει ένας έμπειρος οδηγός στο NewsAuto.

Μπροστά σε αυτό το κενό, ορισμένες χώρες εξετάζουν την προσέλκυση οδηγών από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή φέρνει προκλήσεις: νομικές, πολιτισμικές και υλικοτεχνικές, που δεν λύνονται εν μία νυκτί.

Οι ειδικοί επιμένουν ότι η βιώσιμη λύση απαιτεί συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατηγική. Ο συνδυασμός οικονομικών κινήτρων, βελτιωμένων συνθηκών εργασίας και καμπάνιας ευαισθητοποίησης για τους νέους θεωρείται απαραίτητος. «Αν δεν δράσουμε τώρα, μπορεί να δούμε κατάρρευση στον τομέα της εφοδιαστικής έως το 2030», προειδοποιούν.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει λοιπόν μια «χρονοβόρα βόμβα»: χωρίς νέους οδηγούς να πάρουν τη σκυτάλη, οι μεταφορές και η καθημερινή ζωή που στηρίζεται σε αυτές κινδυνεύουν να «παγώσουν». Και ενώ τα χρήματα φαίνονται δελεαστικά, το επάγγελμα απαιτεί θυσίες και αφοσίωση που λίγοι νέοι σήμερα είναι έτοιμοι να προσφέρουν.

