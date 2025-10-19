Διάσημος chef αποκαλύπτει τι τρώει ο ίδιος και οι συνάδελφοί του μετά την δουλειά (vid)

Αν πιστεύεις πως οι διάσημοι σεφ τρώνε κάθε βράδυ χαβιάρι και φουά γκρα, κάνεις μεγάλο λάθος. Μεγάλος σεφ αποκάλυψε μέσω του TikTok τι τρώνε πραγματικά οι κορυφαίοι μάγειρες στον κόσμο.

Η γαστρονομία ζει τη χρυσή της εποχή. Τα εστιατόρια έχουν μετατραπεί σε εμπειρίες πολυτελείας, και τα ονόματα διάσημων σεφ όπως ο Φεράν Αντριά και ο Νταβίδ Μουνιόθ ακούγονται παντού, από τηλεοπτικά σόου μέχρι διεθνείς βραβεύσεις.

Όλοι γνωρίζουν τις δημιουργίες τους. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα που μένει πάντα αναπάντητο: Τι τρώνε αυτοί οι σεφ όταν γυρίζουν σπίτι;

Ο TikToker σεφ που έλυσε το... μυστήριο

Την απάντηση έδωσε ένας άλλος Ισπανός σεφ, ο Mateu, γνωστός στο TikTok και ως mateu.chef, με σχεδόν 100.000 followers. Σε βίντεο που ανάρτησε, αποκάλυψε ότι οι κορυφαίοι μάγειρες δεν τρώνε τίποτα το εξεζητημένο όταν τελειώνει η βάρδια τους.

«Σίγουρα νομίζεις ότι ένας σεφ με αστέρι Michelin τρώει κάθε βράδυ χαβιάρι και φουά γκρα, αλλά κάνεις μεγάλο λάθος», λέει ο Mateu. «Οι περισσότεροι, όταν τελειώνουν τη βάρδιά τους τους, τρώνε κάτι απλό, όπως όλοι μας».

Τι τρώει ο διάσημος σεφ Νταβίδ Μουνιόθ;

Σύμφωνα με τον TikToker, ο Νταβίδ Μουνιόθ, ο πιο αναγνωρίσιμος avant-garde σεφ της Ισπανίας, λατρεύει την ασιατική κουζίνα.

«Μπορεί να φάει οποιαδήποτε μέρα ένα μπολ με ράμεν», αποκάλυψε ο Mateu, σημειώνοντας ότι προτιμά πιάτα απλά, αλλά με έντονη γεύση, όπως αυτά που εμπνέουν τις δημιουργίες του στο DiverXO.

Ο Φεράν Αντριά και η… απλότητα του μεγαλείου

Από την άλλη, ο Φεράν Αντριά, ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα τη γαστρονομία με τη μοριακή κουζίνα, έχει εντελώς διαφορετική αδυναμία: «Λατρεύει το ψωμί με ντομάτα και jamón ibérico (αλλαντικό) κάτι τόσο βασικό, αλλά και τόσο τέλειο», λέει ο Mateu.

Η απλότητα, όπως φαίνεται, είναι το κοινό μυστικό των μεγαλύτερων μαγείρων του κόσμου.

Μετά από 12 ώρες στην κουζίνα ίσως μετράει η απλότητα και όχι η πολυπλοκότητα

Όπως εξηγεί ο TikToker, μετά από δώδεκα ώρες συνεχούς μαγειρέματος, αυτό που εκτιμούν περισσότερο οι σεφ δεν είναι η πολυπλοκότητα, αλλά η ηρεμία και το φαγητό της παρέας: «Το μόνο που θέλεις είναι κάτι απλό, μια ομελέτα, λίγη πάστα ή λίγο ρύζι. Και φυσικά, να το μοιραστείς με τους δικούς σου ανθρώπους».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ