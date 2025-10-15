Της κακομοίρας σε εστιατόριο του Τέξας: Απίστευτο ξύλο για μια λάθος παραγγελία (vid)

Μια λάθος παραγγελία σε εστιατόριο το Τέξας μετέτρεψε το κατάστημα σε ρινγκ.

Ο κακός χαμός έγινε σε ένα εστιατόριο στο Τέξας των ΗΠΑ, όταν μια λάθος παραγγελία οδήγησε στην άγριο συμπλοκή επτά ατόμων, μετατρέποντας το εστιατόριο σε ρινγκ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σε κατάστημα του Whataburger στο Σαν Αντόνιο. Η αστυνομία του Σαν Αντόνιο δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο KSAT ότι όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν πως ο καβγάς είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο παρέες πελατών εξαιτίας μίας λανθασμένης παραγγελίας.

Let's check in on Whataburger in San Antonio and see how it's going.



Exactly as expected 🤨



At approximately 3AM on Sunday aa brawl broke out reportedly over a mistaken order leading to 7 people being arrested.



Dine accordingly...#CityLife #SanAntonio #whataburger #crime… pic.twitter.com/i1hLlgP22Y — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) October 8, 2025

Πανικός από μπουνιές και κλωτσιές

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει μέλη των δύο ομάδων να επιτίθενται το ένα στο άλλο, με γροθιές και κλωτσιές, ρίχνοντας ανθρώπους στο πάτωμα του καταστήματος. Η αστυνομία συνέλαβε επτά άτομα, τα οποία κατηγορούνται για επίθεση που προκάλεσε σωματικές βλάβες.

Η Rebecca Noel, μητέρα ενός από τους εμπλεκόμενους, έκανε ανάρτηση στο Facebook μαζί με το βίντεο της συμπλοκής, υποστηρίζοντας ότι όλα ξεκίνησαν από ένα λάθος της υπαλλήλου.

«Ένα μέρος από την παραγγελία άλλου τραπεζιού δόθηκε κατά λάθος στον γιο μου και στους φίλους του. Αντί το προσωπικό να αναγνωρίσει το λάθος του», φέρεται να είπε στους άλλους πελάτες: “Αυτοί έχουν το φαγητό σας”», έγραψε η Noel.

«Λίγες στιγμές αργότερα, αυτοί οι άνθρωποι πλησίασαν τον γιο μου και τους φίλους του, και μέσα σε δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε πολύ πέρα από μια απλή παρεξήγηση – σε μια βίαιη επίθεση», πρόσθεσε. «Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για αυτό που συνέβη. Δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε φτάσει σε αυτό το σημείο», τόνισε στη συνέχεια.

Η εκδοχή της Noel δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως, ωστόσο η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το βίντεο αποτελεί πλέον μέρος της έρευνάς της. Παρά το χάος που δημιουργήθηκε, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις αρχές.

