Οι ειδικοί συνιστούν να το κάνετε αυτό στις 5:30 μ.μ. κάθε μέρα στο σπίτι: Θα εξοικονομήσετε πολλά χρήματα

Μπορεί να ακούγεται σαν life hack της γιαγιάς, αλλά δεν είναι: μια απλή καθημερινή συνήθεια, κάθε απόγευμα στις 17:30, μπορεί να κρατήσει το σπίτι σου πιο ζεστό και να «παγώσει» τον λογαριασμό του ρεύματος.

Όταν πέφτει το κρύο και ο χειμώνας αρχίζει να μας πιάνει απροετοίμαστους, όλοι κοιτάζουμε πώς θα κρατήσουμε το σπίτι ζεστό χωρίς να αδειάσουμε τις τσέπες μας. Και, όχι, το να φοράς 2 μπουφάν μέσα στο σπίτι σου, δεν είναι η λύση.

Σύμφωνα με ειδικούς στην εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχει μία απλή, καθημερινή κίνηση και αν την εφαρμόσεις σωστά… το πορτοφόλι σου θα σε ευχαριστήσει.

Η ώρα που το ρεύμα ρίχνει τους λογαριασμούς και ανεβάζει τη διάθεση!

Η κίνηση είναι απλή: κάθε μέρα περίπου στις 17:30 - 18:30, κατέβασε τις περσίδες, κλείσε τις κουρτίνες και σφράγισε τις γωνιές του σπιτιού από τις οποίες μπαίνουν ρεύματα κρύου αέρα. Γιατί; Περίπου 18% της θερμότητας ενός σπιτιού «φεύγει» μέσα από τις τζαμαρίες, ειδικά όταν πέφτει ο ήλιος και το θερμοκρασιακό χάσμα ανεβαίνει. Με αυτόν τον τρόπο, αντί το σπίτι να παλεύει με το κρύο «μόνο του», του δίνεις μια μικρή αλλά καθοριστική βοήθεια.

Μην νομίζεις όμως ότι τελειώνει εκεί. Οι ειδικοί θυμίζουν πως τα καλοριφέρ που βρίσκονται δίπλα σε εξωτερικό τοίχο χάνουν θερμότητα πιο γρήγορα, είναι σαν να προσπαθείς να ζεστάνεις το σπίτι με την πόρτα ανοιχτή. «Εναλλακτικά, μπορείς να βάλεις μια ανακλαστική λαμαρίνα πίσω από το καλοριφέρ. Με αυτό τον τρόπο, η ζέστη επιστρέφει μέσα στο δωμάτιο αντί να χάνεται προς τον τοίχο.

Και οι χαραμάδες στις πόρτες ή κάτω από τις κάσες; Τι κάνουμε με αυτές; Αρκεί μια χαραμάδα να μένει ανοιχτή για να περνάει το κρύο και κάθε αεράκι που μπαίνει, κάνει το ρολόι του ρεύματος να γράφει υπερωρίες.

Ακόμα κι η θέση των επίπλων έχει σημασία: αν ο καναπές ή οι κουρτίνες σκεπάζουν το καλοριφέρ, η ζέστη μένει παγιδευμένη και το σώμα δουλεύει για… το τίποτα.

Αν εφαρμόσεις όλα τα παραπάνω, τότε το σπίτι σου γίνεται όχι μόνο πιο ζεστό, αλλά και… πιο οικονομικό. Και ποιος δεν το θέλει αυτό;

