3 Δεκεμβρίου: Μια ημέρα που μας υπενθυμίζει ποια κοινωνία θέλουμε να χτίσουμε

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία λειτουργεί κάθε χρόνο ως υπενθύμιση για το πού βρισκόμαστε ως κοινωνία και προς τα πού θέλουμε να προχωρήσουμε. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για ισότιμη πρόσβαση, για συμμετοχή χωρίς εμπόδια και για το πώς οι πόλεις, τα σχολεία και οι δημόσιοι χώροι μπορούν να λειτουργούν για όλους.

Φέτος, το Υπουργείο Παιδείας κάνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η 3η Δεκεμβρίου δεν παραμένει μια τυπική σχολική ημέρα, αλλά μετατρέπεται σε αφορμή για ενημέρωση, διάλογο και βιωματικές δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τη διαφορετικότητα και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση. Οι σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις που ενισχύουν τη συμπερίληψη και ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα εκπαιδευτική κουλτούρα.

Σε αυτό το περιβάλλον αλλαγής, η Lamda Development συμβάλλει με πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα και βοηθούν ανθρώπους κάθε ηλικίας να συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς περιορισμούς.

Εκπαίδευση: Η επένδυση που αλλάζει το μέλλον

Η συμπερίληψη ξεκινά από τη νέα γενιά. Σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», η Lamda Development υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δες τη Ζωή με Άλλα Μάτια» σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα φέρνει τα παιδιά σε άμεση επαφή με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους.

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 120 εκπαιδευτικά προγράμματα, σε 7 Δήμους της Αττικής, με τη συμμετοχή 10.000 μαθητών και 200 εκπαιδευτικών.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τη δυναμική του προγράμματος και τον ρόλο του στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς που κατανοεί και αποδέχεται τη διαφορετικότητα με φυσικό τρόπο.

Παράλληλα, η Lamda Development πραγματοποιεί τον μαθητικό διαγωνισμό «Μια πόλη που μας χωράει όλ@», μέσα από τον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες εκφράζουν τις ιδέες τους για το πώς οραματίζονται μια πόλη ανοιχτή, λειτουργική και πραγματικά προσβάσιμη για όλους. Η δημιουργικότητα και η φαντασία τους γίνονται μέρος ενός ευρύτερου διαλόγου για το μέλλον των πόλεων.

Προσβασιμότητα στην πράξη μέσω της εφαρμογής Inclucity4all

Η τεχνολογία μπορεί να είναι καταλύτης στην καθημερινότητα ανθρώπων με αναπηρία.

Η εφαρμογή Inclucity4all, μια πρωτοβουλία της Lamda Development, συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες για σημεία και υπηρεσίες που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία.

Προς το παρόν έχουν χαρτογραφηθεί και αποτυπωθεί στην εφαρμογή προσβάσιμα σημεία στους Δήμους Ελληνικού–Αργυρούπολης, Αλίμου, Αμαρουσίου και Παλαιού Φαλήρου, ενώ έπονται και άλλοι . Με σύγχρονη χαρτογράφηση και καθαρό σχεδιασμό, το inclucity4all λειτουργεί ως πρακτικό εργαλείο αυτονομίας, διευκολύνοντας μετακινήσεις και καθημερινές διαδρομές.

Σκύλος–οδηγός: Μια σχέση που στηρίζει κάθε βήμα της ημέρας

Η αυτονομία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Αφορά και την ανθρώπινη παρουσία, τη σχέση και την εμπιστοσύνη.

Σε συνεργασία με τη Liberty Guide Dogs, η Lamda Development έχει υιοθετήσει τη Λάμδα, ένα κουτάβι που εκπαιδεύεται για να γίνει σκύλος–οδηγό για ένα άτομο με οπτική αναπηρία, προσφέροντας σιγουριά και στήριξη σε κάθε διαδρομή.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Lamda Development συμβάλλει σε μια από τις πιο ουσιαστικές μορφές ενδυνάμωσης: μια σχέση που στηρίζει την καθημερινότητα και χαρίζει ανεξαρτησία με ασφάλεια.

Πόλεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων

Η δέσμευση της Lamda Development για συμπερίληψη εκφράζεται σε κάθε έργο και χώρο που αναπτύσσει. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία εμπειριών και υπηρεσιών που διευκολύνουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την αυτονομία και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Με συνεργασίες, διαρκή αξιολόγηση και πρωτοβουλίες που παράγουν ουσιαστικό κοινωνικό όφελος, η Lamda Development επιδιώκει να διαμορφώνει περιβάλλοντα όπου όλοι αισθάνονται ότι έχουν χώρο και δυνατότητα συμμετοχής.

Με αυτόν τον τρόπο, η προσβασιμότητα δεν μένει στη θεωρία. Γίνεται καθημερινή πρακτική.

Μια κοινή δέσμευση

Η 3η Δεκεμβρίου μάς υπενθυμίζει ότι η συμπερίληψη είναι μια συνεχής προσπάθεια που απαιτεί συνέργειες και ανθρώπινη ευαισθησία. Κάθε πρωτοβουλία, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής θετικού αποτυπώματος, διαμορφώνοντας πόλεις που δίνουν χώρο και ευκαιρίες σε όλους.

Η φετινή 3η Δεκεμβρίου ας είναι αφετηρία για μια πιο ώριμη και συλλογική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα.