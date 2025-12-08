Πώς σχολίασαν τα τηλεοπτικά πάνελ την εξομολόγηση της Άννας Κανδαράκη για τη μάχη της με τον καρκίνο.

Συγκλονίζει η Άννα Κανδαράκη για τη μάχη της με τον καρκίνο.

Η γνωστή ψυχολόγος προχώρησε, μέσω ανάρτησής της στο Instagram, σε μία εξομολόγηση ψυχής για τη μάχη που έδωσε για δεύτερη φορά με τη νόσο.

Όπως ανέφερε αρχικά η ίδια διαγνώστηκε με καρκίνο στο αίμα για πρώτη φορά πριν εννέα χρόνια και το 2025 κλήθηκε να δοκιμαστεί ξανά με την επάρατη νόσο.

«Αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, ήθελα να βγάλω την περούκα από το κεφάλι μου» και μεταξύ άλλων ανέφερε: «θέλω να δώσω και δύναμη σε όσους το περνούν τώρα, να καθησυχάσω για τον φόβο που έχετε όσοι τρέμετε μια τέτοια διάγνωση».

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr