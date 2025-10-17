Οι επιστήμονες ταυτοποίησαν το περίφημο «Rat Hole» του Σικάγο: Και δεν είναι... rat (vid)

Η τσιμεντωμένη φιγούρα «ποντικού» που έγινε viral αποδείχθηκε πως ανήκει σε… σκίουρο και ξενέρωσε τους κάτοικους του Σικάγο.

Αν έχετε περάσει αρκετές ώρες στο διαδίκτυο ή γνωρίζετε ιδιαιτερότητες των αμερικανικών πόλεων, πιθανόν να έχετε ακούσει για το διάσημο «Chicago rat hole», το αποτύπωμα ενός μικρού ζώου που βρέθηκε σε πεζοδρόμιο της πόλης και έγινε viral το 2024.

Η ιστορία ξεκίνησε τον Ιανουάριο, όταν ο χρήστης @WinslowDumaine στο X δημοσίευσε φωτογραφία από ένα πεζοδρόμιο στη West Roscoe Street του Σικάγο. Το αποτύπωμα, γνωστό στην περιοχή εδώ και περίπου 20 χρόνια, έμοιαζε με αρουραίο που… γνώρισε άδοξο τέλος μέσα στο φρέσκο τσιμέντο. Σύντομα απέκτησε χιλιάδες φανατικούς θαυμαστές, απέκτησε το παρατσούκλι «Splatatouille» και εκτίθεται πλέον στο Δημαρχείο της περιοχής.

Το «Rat Hole» δεν ήταν καν… rat

Μετά από μήνες διαδικτυακής φημολογίας, μια ομάδα επιστημόνων αποφάσισε να εξετάσει σοβαρά το θέμα. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Biology Letters, συνέκριναν τα «ανατομικά χαρακτηριστικά» του αποτυπώματος με οκτώ είδη τρωκτικών, για να εντοπίσουν τον πραγματικό «ένοχο».

Chicago’s viral ‘Rat Hole’ is less rat splat, more squirrel squish.https://t.co/QvxFEd7OYw October 14, 2025

Το συμπέρασμα ήταν σαφές: «Τα ευρήματά μας δεν υποστηρίζουν την υπόθεση ότι το αποτύπωμα δημιουργήθηκε από καφέ αρουραίο», αναφέρουν οι ερευνητές.

«Αντίθετα, μοιάζει περισσότερο με μεγάλα τρωκτικά όπως σκίουρους».

Εξετάζοντας τις αναλογίες των άκρων και της ουράς, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι ένας ανατολικός γκρίζος σκίουρος, κοινό είδος στους δρόμους του Σικάγο. Έτσι, προτείνουν να μετονομαστεί το εύρημα σε «Windy City Sidewalk Squirrel».

Όλα κρύβονται πίσω από ένα ατυχές πήδημα

Δυστυχώς, οι ερευνητές δεν έχουν καλά νέα για το ζώο: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δημιουργός του αποτυπώματος περπάτησε μακριά μετά την πτώση», εξηγούν. «Το πιθανότερο είναι πως ο σκίουρος γλίστρησε ή έχασε το άλμα του από κάποιο κλαδί, πέφτοντας στο φρέσκο τσιμέντο». Κάτοικοι της περιοχής μάλιστα θυμούνται πως υπήρχε κάποτε ένα δέντρο στο σημείο όπου βρέθηκε το αποτύπωμα, κάτι που ενισχύει την υπόθεση.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οι πτώσεις είναι συχνό φαινόμενο για τους σκίουρους των πόλεων, οι οποίοι παρουσιάζουν έως και 4,5 φορές περισσότερους τραυματισμούς από τους αγροτικούς συγγενείς τους.

Το μόνο που λείπει από το αποτύπωμα είναι η φουντωτή ουρά, κάτι που οι ερευνητές αποδίδουν στο γεγονός ότι οι τρίχες δεν αφήνουν ευδιάκριτα ίχνη στο σκυρόδεμα. Παρότι η μελέτη έγινε με μια δόση χιούμορ, η ομάδα υπογραμμίζει ότι πίσω από κάθε viral μυστήριο μπορεί να κρύβεται η αληθινή επιστημονική περιέργεια «Η επιστημονική διερεύνηση ξεκινά πάντα από την παρατήρηση και την περιέργεια, κάτι που δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των επαγγελματιών επιστημόνων», καταλήγουν.

