Προφητεία 800 ετών από αρχαίο λαό της Αριζόνα: «Ο κόσμος φτάνει στο τέλος» (vid)

Η αρχαία προφητεία από τη φυλή των Χόπι στην Αριζόνα επανέρχεται στο προσκήνιο και σύμφωνα με ορισμένους, ίσως προαναγγέλλει το τέλος μιας εποχής για την ανθρωπότητα.

Η φυλή των Χόπι, ιθαγενείς της βορειοανατολικής Αριζόνα, διατηρεί έναν κύκλο διδασκαλιών που μιλούν για «τέσσερις κόσμους ή εποχές» της Γης. Σύμφωνα με τους πνευματικούς ηγέτες τους, η ανθρωπότητα σήμερα ζει στον τέταρτο κόσμο, ο οποίος πλησιάζει στο τέλος του εξαιτίας της διαφθοράς, της απληστίας και της αδιαφορίας προς τη φύση.

Όπως λέει η παράδοση, μετά από αυτή την περίοδο κάθαρσης, την αποκαλούμενη και «Μεγάλη Εξάγνιση» (Great Purification), θα γεννηθεί ένας πέμπτος κόσμος, γεμάτος ειρήνη και ισορροπία.

Ο μυστηριώδης «Αληθινός Λευκός Αδελφός»

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι προφητείες των Χόπι άρχισαν να δημοσιοποιούνται. Ο πνευματικός γέροντας Τόμας Μπανγιάκγια παρουσίασε το 1992 στα Ηνωμένα Έθνη ένα απόσπασμα που μιλούσε για την έλευση μιας συμβολικής μορφής, του «True White Brother» (Αληθινού Λευκού Αδελφού), ενός προσώπου που θα εμφανιζόταν φορώντας κόκκινο κάλυμμα ή μανδύα και θα είχε τεράστια δύναμη και επιρροή στον κόσμο.

«Τρεις βοηθοί που στάλθηκαν από το Μεγάλο Πνεύμα θα εμφανιστούν για να βοηθήσουν στη δημιουργία ειρηνικής ζωής στη Γη», είχε πει τότε ο γέροντας, για να ολοκληρώσει: «Γι' αυτό περιμένουμε τόσα χρόνια».

Μια παλιά προφητεία επιστρέφει στη νέα εποχή: Το μήνυμα πίσω από τον μύθο των Χόπι

Η συγκεκριμένη προφητεία έχει επανέλθει στη δημόσια συζήτηση μέσα από podcasts και αναρτήσεις στα social media. Στην εκπομπή SundayCool, οι παρουσιαστές αστειεύτηκαν ότι η εικόνα του «ανθρώπου με το κόκκινο καπέλο» θυμίζει κάποιον γνωστό πολιτικό, υπονοώντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι «δύο βοηθοί» παραλληλίστηκαν αστειευόμενα με τον JD Vance και τον Έλον Μασκ.

Ωστόσο, ακόμη και οι ίδιοι οι Χόπι ηγέτες ξεκαθαρίζουν ότι η προφητεία δεν πρέπει να ερμηνεύεται κυριολεκτικά ή να συνδέεται με υπαρκτά πρόσωπα, αλλά συμβολικά, ως υπενθύμιση για την ανάγκη αρμονίας με τη φύση και μεταξύ των ανθρώπων.

Σύμφωνα με τη διδασκαλία των Χόπι, η ανθρωπότητα μπορεί να περάσει στον «Πέμπτο Κόσμο», μια νέα εποχή ειρήνης, μόνο αν επιλέξει τον δρόμο της συνεργασίας και του σεβασμού προς το περιβάλλον.

Η προφητεία κλείνει με τα λόγια: «Όσοι σωθούν θα μοιράζονται τα πάντα εξίσου, θα αναγνωρίζουν το Μεγάλο Πνεύμα και θα μιλούν μία κοινή γλώσσα».

Ένα μήνυμα που, αν μη τι άλλο, παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ...

