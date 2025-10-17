«Με 100 λίρες γέμισα το σπίτι μου για 20 μέρες»: Ελληνίδα που ζει στην Αγγλία κάνει supermarket haul (vid)

Ελληνίδα που ζει στην Αγγλία έδειξε τι προϊόντα ψώνισε με 100 λίρες από σούπερ μάρκετ της περιοχής και η σύγκριση με τη χώρα μας, προκάλεσε θλίψη.

Όλο και πιο δημοφιλή γίνονται τα βίντεο από Έλληνες του εξωτερικού που δείχνουν τι μπορούν να αγοράσουν στα σούπερ μάρκετ των χωρών όπου ζουν και πόσο διαφορετικές είναι οι τιμές σε σχέση με τη χώρα μας.

Αυτή τη φορά, μια Ελληνίδα που ζει στην Αγγλία έγινε viral, όταν μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο αποκαλύπτει όσα προϊόντα αγόρασε με 100 λίρες (περίπου 115 ευρώ) από γνωστή αλυσίδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το αποτέλεσμα; Ένα σπίτι γεμάτο τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που, όπως λέει η ίδια, της φτάνουν για τουλάχιστον 20 ημέρες.

«Δεν πίστευαν ότι πήρα τόσα πράγματα με 115 ευρώ»

Η κοπέλα, ονόματι Λυδία, έδειξε στο βίντεό της γεμάτες σακούλες με τρόφιμα, καθαριστικά, χαρτικά, σαμπουάν, αφρόλουτρα, ακόμη και πιο «premium» προϊόντα, όπως υγιεινά snacks και πρωτεϊνικά γεύματα.

Όπως τόνισε, τα περισσότερα από όσα αγόρασε δεν είναι φθηνές ή ανώνυμες μάρκες, αλλά προϊόντα γνωστών εταιρειών. Το βίντεο προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στα social media. Πολλοί Έλληνες χρήστες δήλωσαν σοκαρισμένοι από τη διαφορά στις τιμές.

«100 λίρες; Στην Ελλάδα θες τα 3/4 του βασικού μισθού για τόσα ψώνια», έγραψε ένας από κάτω. Άλλος πρόσθεσε: «Πώς γίνεται να είναι πιο φθηνά τα σούπερ μάρκετ στην Αγγλία;», με το σχόλιό του να συγκεντρώνει εκατοντάδες likes.

Το φαινόμενο των «supermarket hauls»

Το βίντεο της Λυδίας δεν είναι το μοναδικό. Τα τελευταία χρόνια, δεκάδες Έλληνες του εξωτερικού δημοσιεύουν «supermarket hauls», δείχνοντας τι μπορούν να αγοράσουν σε Λονδίνο, Βερολίνο, Άμστερνταμ ή Νέα Υόρκη, προκαλώντας συχνά συγκρίσεις και απογοήτευση για το υψηλό κόστος ζωής στην Ελλάδα.

Όπως σχολίασε ένας χρήστης: «Τελικά, δεν φταίει ότι έξω τα πράγματα είναι φθηνότερα, αλλά ότι εδώ οι τιμές είναι εξωφρενικές».

