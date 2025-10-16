Η ανθρωπότητα θέλει να αποικίσει τον Άρη: Το σχέδιο παίρνει σάρκα και οστά

Οι επιστημονικοί σχεδιασμοί για την αποίκιση των ανθρώπων στον Άρη έχουν ενισχυθεί σημαντικά, σύμφωνα με νέες ανακαλύψεις.

Το σχέδιο της ανθρωπότητας να μετακομίσει και να αποικίσει κάποια στιγμή τον πλανήτη Άρη έχει λάβει μεγάλη ώθηση και είναι πιο κοντά από ποτέ, καθώς οι επιστήμονες έκαναν μια σπουδαία ανακάλυψη.

Η NASA και ο Elon Musk έχουν ήδη ανακοινώσει τα πλάνα τους για την αποστολή ανθρώπων στον Άρη μέσα στα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων της SpaceX για την αποίκιση του «κόκκινου πλανήτη» και τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων εκεί.

Το σχέδιο μετακόμισης στον Άρη παίρνει σάρκα και οστά

Η SpaceX συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τη NASA για να καταστήσει τον Άρη κατοικήσιμο και να κάνει εφικτή την πρόσβαση των ανθρώπων εκεί. Αυτή την εβδομάδα, οι τεράστιοι πύραυλοι Starship ολοκλήρωσαν την 11η δοκιμαστική τους εκτόξευση.

Ωστόσο, όταν γίνεται λόγος για την αποίκιση του Άρη και τη δημιουργία πόλεων που θα μπορούν να ζήσουν εκεί οι άνθρωποι, υπάρχουν ακόμη σοβαρά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν.

Τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια είναι η παραγωγή τροφής. Χάρη σε επιστημονικές προόδους, οι αστροναύτες μπορούν να δημιουργήσουν μαγιά χρησιμοποιώντας απλώς την αναπνοή τους. Η NASA έχει καταφέρει να παράγει «διαστημική μαγιά», κάτι που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο μετά από νέα ευρήματα σχετικά με την ικανότητα της μαγιάς να επιβιώνει στον Άρη.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την τοποθέτηση νερού, εκκινητή μαγιάς και αέρα σε μια ειδική μηχανή, η οποία παράγει ένα μείγμα με υφή «πρωτεϊνούχου ροφήματος». Αυτό το μείγμα μπορεί στη συνέχεια να μετατραπεί σε ζυμαρικά ή τορτίγιες.

Η ιδέα αυτή παρουσιάστηκε το 2023 σε ένα «Deep Space Food Challenge», όμως η βιωσιμότητα των ανθρώπων στον Άρη αποτελεί ξεχωριστή πρόκληση, λόγω των ακραίων κλιματικών συνθηκών και άλλων δυσκολιών. Η έντονη ακτινοβολία, τα κύματα πίεσης και οι ακραίες θερμοκρασίες καθιστούσαν μέχρι σήμερα αβέβαιη την επιβίωση τροφής σε έναν τέτοιο περιβάλλον.

Η ανακάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα

Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PNAS Nexus αποκάλυψε ότι η μαγιά μπορεί πράγματι να επιβιώσει στις συνθήκες του Άρη. Οι επιστήμονες εξέθεσαν τον οργανισμό Saccharomyces cerevisiae (γνωστός και ως «αρτοποιητική μαγιά») σε συνθήκες παρόμοιες με εκείνες που θα αντιμετώπιζε η τροφή στην επιφάνεια του Άρη.

Αυτό περιελάμβανε κύματα πίεσης από πιθανούς αστεροειδείς που προσκρούουν συχνά στον πλανήτη και την έκθεση σε υπερχλωρικό, μια τοξική ουσία που υπάρχει στο έδαφος του Άρη. Η μαγιά κατάφερε να επιβιώσει σε κύματα πίεσης έντασης 5,6 Mach και σε συγκέντρωση 100 mM άλατος υπερχλωρικού νατρίου, που προσομοιάζουν τις συνθήκες της επιφάνειας του Άρη, καθώς και σε συνδυασμό αυτών των παραγόντων.

Όταν εκτίθενται σε πίεση ή στρες, η μαγιά, οι άνθρωποι και άλλοι οργανισμοί σχηματίζουν δομές που ονομάζονται Ribonucleoprotein condensates (RNP), οι οποίες αποτελούνται από RNA και πρωτεΐνες. Η μελέτη διαπίστωσε ότι υπό την επίδραση των κυμάτων πίεσης και των υπερχλωρικών, η μαγιά σχημάτισε αυτές τις δομές RNP.

Πολύ πιο κοντά από τις αρχικές προβλέψεις

Οι συγγραφείς της έρευνας ανέφεραν: «Η παρούσα μελέτη, η πρώτη του είδους της, αναδεικνύει τη σημασία των συμπυκνωμάτων RNP στην κατανόηση της επίδρασης των συνθηκών του Άρη στη ζωή γενικότερα. Ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση των RNP ως βιοδείκτη για την αξιολόγηση της υγείας των οργανισμών κατά τη διάρκεια διαστημικών εξερευνήσεων».

Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν σημαντικά την υπόθεση ότι η ζωή μπορεί να επιβιώσει σε εξωγήινες συνθήκες. Αν και τα σχέδια της SpaceX και της NASA να στείλουν ανθρώπους στον Άρη έως το 2040 θεωρούνται τολμηρά, η μελέτη αυτή δείχνει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην πραγματοποίησή τους από το αρχικό πλάνο.

