Ζούμε ήδη στο μέλλον: Η ΝASA ετοιμάζει γυάλινα σπίτια για αστροναύτες στη Σελήνη! (vid)

Ένα φιλόδοξο σχέδιο για την κατασκευή «γυάλινων θόλων» στην επιφάνεια της Σελήνης έχει λάβει την υποστήριξη της NASA.

Σε πολλές παιδικές φαντασιώσεις, οι αστροναύτες ζουν σε διαστημικές αποικίες μέσα σε γυάλινους θόλους. Ενδεχομένως, η φουτουριστική αυτή εικόνα να λάβει σάρκα και οστά τα επόμενα χρόνια, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, η NASA χρηματοδοτεί ένα έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη γυάλινων θόλων οι οποίοι θα μπορούν να κατασκευαστούν απευθείας στη Σελήνη.

Το μεγαλόπνοο σχέδιο, το οποίο έχει αναλάβει η εταιρεία Skyeports με έδρα την Καλιφόρνια, προβλέπει τη χρήση σωματιδίων γνωστών ως «σεληνιακή ρεγολίθη» – δηλαδή της σκόνης και των πετρωμάτων που καλύπτουν τη σεληνιακή επιφάνεια – ώστε να κατασκευαστούν μεγάλοι θόλοι κάτω από τους οποίους θα μπορούν να ζουν αστροναύτες.

Κατασκευή από τη σεληνιακή σκόνη

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δρ. Μάρτιν Μπερμούδεζ, εξήγησε ότι η ιδέα γεννήθηκε όταν έμαθε για τη ρεγολίθη και αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την οικοδόμηση μόνιμων δομών.

«Αρχικά μου είπαν ότι το γυαλί είναι πολύ εύθραυστο και θα σπάει, αλλά όταν ήρθα σε επαφή με επιστήμονες, κατάλαβα ότι μπορεί να προσαρμοστεί και να γίνει πιο ανθεκτικό ακόμη κι από ατσάλι», δήλωσε σχετικά. Αποκάλυψε, επίσης, ότι ήρθε σε επαφή με τη NASA πριν από περίπου δύο χρόνια και ο οργανισμός ενθουσιάστηκε με την ιδέα από την πρώτη στιγμή.

Οι πρώτες δοκιμές απέδειξαν ότι είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί η σεληνιακή ρεγολίθη για τη δημιουργία γυάλινων θόλων, με την ομάδα να έχει ήδη φτιάξει μικρογραφίες του σχεδίου στη Γη.

Πώς θα κατασκευαστούν οι θόλοι

Όταν οι αστροναύτες φτάσουν στη Σελήνη, θα συλλέξουν τη ρεγολίθη και θα τη διοχετεύσουν σε έναν ειδικό φούρνο μικροκυμάτων που θα έχει μεταφερθεί εκεί. Ο φούρνος θα «φυσάει» τις γυάλινες φυσαλίδες, σχηματίζοντας τους θόλους που θα μπορούσαν μια μέρα να αποτελέσουν τις πρώτες σεληνιακές πόλεις.

Οι ερευνητές εξετάζουν τη δημιουργία ενός ειδικού τύπου γυαλιού με πολυμερή, που θα έχει τη δυνατότητα να «αυτοεπιδιορθώνεται» και να αντέχει στις ακραίες συνθήκες της σεληνιακής επιφάνειας.

Μέσα στους θόλους θα δημιουργηθούν συνθήκες διαβίωσης που θα επιτρέπουν στους αστροναύτες να καλλιεργούν τρόφιμα και να εργάζονται ή να ξεκουράζονται σε ασφαλές περιβάλλον. «Δεν μπορείς ποτέ να αντιγράψεις τη Γη, αλλά αυτό είναι κάτι που πλησιάζει αρκετά», δήλωσε ο Μπερμούδεζ.

Το έργο της Skyeports αποτελεί μέρος του προγράμματος NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) και συνδέεται με το πρόγραμμα Artemis, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη.

