Λιθουανή που μένει στην Ελλάδα εξεπλάγη με τον κόσμο που βγαίνει τις Κυριακές: «Δεν δουλεύετε τις Δευτέρες;» (vid)

Λιθουανή κάτοικος Ελλάδας είχε μία απορία και την εξέφρασε μέσω του TikTok: «Γιατί οι Έλληνες βγαίνουν την Κυριακή;». Οι χρήστες της απάντησαν.

Βίντεο στο TikTok έγινε μέσα σε λίγα λεπτά viral από μία Λιθουανή κάτοικο Ελλάδας, η οποία εντυπωσιάστηκε με τη «ζωντάνια» του κέντρου της Αθήνας την Κυριακή.

Η νεαρή, που ζει το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, βρέθηκε στο Μοναστηράκι και κατέγραψε με έκπληξη τους δρόμους, οι οποίοι ήταν γεμάτοι, παρόλο που την επόμενη μέρα ο κόσμος πρέπει να πάει στις δουλειές του.

Η απορία της Λιθουανής που έγινε viral στο TikTok: «Έλληνες, γιατί βγαίνετε την Κυριακή»

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε την Κυριακή το βράδυ; Η Κυριακή είναι μια πολύ περίεργη μέρα για να βγεις. Γίνονται πολύ καλά πάρτι την Κυριακή αλλά δεν μπορούμε να πάμε, εσείς δεν δουλεύετε τις Δευτέρες;», ανέφερε γεμάτη απορία στο βίντεό της.

Το βίντεο, όπως ήταν λογικό, συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές στο TikTok και αρκετά σχόλια, κυρίως χιουμοριστικά, από Έλληνες χρήστες. «Είμαι Ελληνίδα και απορώ κι εγώ για το ίδιο», έγραψε μία χρήστης, με κάποιον άλλον να συμπληρώνει: «Στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο τελειώνει μόνο τα ξημερώματα της Δευτέρας».

Το φαινόμενο πάντως δεν είναι κάτι καινούριο για τη χώρα μας. Η έξοδος την Κυριακή το βράδυ αποτελεί σχεδόν μία άτυπη ελληνική παράδοση, που πηγάζει από την αξία της παρέας και της χαλάρωσης. Όπως είπαν αρκετοί χρήστες: «Στην Ελλάδα δε χρειάζεται λόγος για να βγεις έξω».

